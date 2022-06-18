Галина Ахмерова: «Когда столько магазинов ушло с рынка, российским брендам время показать себя»

Эксперт по профориентации — о том, какие специалисты будут востребованы на рынке труда в ближайшее время

Фото: Максим Платонов

Молодым россиянам, желающим получить перспективную профессию, стоит обратить внимание на инженерное образование. Это предоставит им широкий выбор вакансий и свободу для самореализации, заявили на ПМЭФ участники дискуссии на тему самых востребованных профессий будущего. В ближайшее время будут востребованы специалисты в отраслях, которые выстроят технологическую независимость страны, уверена колумнист «Реального времени», создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для нашего издания эксперт рассказывает, в каких кадрах и в каких сферах будет нуждаться рынок труда России.



«Мы вроде бы все умеем, но у нас всегда выходит танк»



Звучит смешно, но это факт. В нашей стране много сильных умов, светил, куда не посмотри, в любой крупной мировой компании в технологичном секторе есть наши люди. А все потому, что у нас сильная база знаний, трудолюбивые и старательные люди, которые добиваются своего. Так было и будет, но нам бы чуть больше бизнесового мышления.

Ситуация в стране сложилась такая, что в ближайшее время будут востребованы специалисты в отраслях, которые выстроят технологическую независимость страны. К таким областям можно отнести IT, востоковедение, сельское хозяйство и всю легкую промышленность.

Давайте пройдем по порядку. В IT всегда недоставало специалистов, так как они нужны каждой сфере в силу автоматизации процессов и перехода на новые технологии. Раньше было тяжело найти хорошего программиста, а сейчас в этой сфере не хватает и тестировщиков, и архитекторов, и маркетологов, а также многих других специалистов узких направлений.

Фото: Максим Платонов

Мало придумать идею, надо ее реализовать

В сельском хозяйстве мы видим сильный рост цен на продукцию, поэтому необходимо выращивать, упаковывать, продавать и поставлять «свое». А для этого нужны специалисты своего дела. При наличии собственных сырьевых ресурсов важно локализовать и расширять производство. И делать так, чтобы все, что производится у нас, было расширено в объемах и в ассортименте.

Легкая промышленность — еще одна отрасль, в которой будут сильно востребованы специалисты самого разного направления. Когда столько магазинов ушло с рынка, российским брендам и дизайнерам время проявляться и показывать себя. Так, для этого нужны специалисты креативных профессий. Мало придумать идею, надо ее реализовать, а еще продумать концепцию целиком, прописать маркетинговую стратегию, проработать продажи и многое другое.

Во всех вышеперечисленных сферах будут требоваться операторы ЧПУ, инженеры, продуктологи, и все они нужны будут в большом количестве и разного масштаба.

Фото: Роман Хасаев

Более того, сейчас будет вестись активная работа с востоковедами и менеджерами с опытом работы в международных переговорах, так как выстроить партнерские отношения с востоком — одна из важных целей на ближайшее время.

Пробовать себя в разных направлениях

Как я уже сказала выше, хорошие менеджеры с бизнесовым мышлением и hard skills в конкретной области будут востребованы как никогда. У нас в стране мало вузов, которые построили образовательный процесс в непосредственной связи с бизнесом, с интеграцией в профессию. А для этого самим студентам и школьникам можно уже с подросткового возраста присматриваться к крупным или местным компаниям, чтобы попробовать себя в разных направлениях и понять, каково это быть работником той или иной сферы.

Чем раньше будущие профессионалы смогут определиться со «своей» профессией, отбросить романтизированные представления и посмотреть реальности в глаза, то попаданий в «свое» русло будет больше.

А нам, кадровым специалистам, неравнодушным взрослым, важно идти в школы, в университеты, рассказать про разные профессии, внедрять специальные программы, как мы и стараемся делать с приложением Round.

Ведь, как я всегда говорю, каждый человек талантлив, и не в одном.



Галина Ахмерова