Алиби, памятник и обвинения против олигарха: почему казанский суд отказал в заочном аресте Алексея Семина

СК объявил миллиардера в межгосударственный розыск по делу о реставрации комплекса Адмиралтейской конторы

Спустя 7 лет силовики Татарстана повторили попытку заочного ареста бенефициара группы компаний ASG, бывшего председателя Госкомитета по банкротству Татарстана Алексея Семина. В 2015-м райсуд согласился с таким ходатайством, а сегодня отказал с формулировкой об отсутствии документов о непосредственной причастности фигуранта к преступлению. Что можно считать повреждением памятника, какой ущерб предварительно насчитали следователи и почему защита обвиняет силовиков в грубом нарушении процедур и настаивает — Семина привлекают незаконно, — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Париж — Дубай — Париж: СК объявил фигуранта в розыск



Статус заочно обвиняемого проживающий во Франции гражданин РФ Алексей Семин получил 1 июля сего года. В тот же день СК объявил его в федеральный и межгосударственный розыск, как скрывшегося от следствия.

Сегодня в Приволжском суде Казани интересы бенефициара группы компаний ASG представлял адвокат Марат Мухтаров. При схожем заочном аресте Семина в 2015 году по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» его защищали два москвича и казанец. Тогда олигарху из Казани инкриминировали более тяжкие преступления, включая злоупотребление полномочиями, нарушение требований пожарной безопасности и выполнение небезопасных для потребителей работ, повлекших по неосторожности смерть 19 человек. Позже данные решения были признаны незаконными, а СК прекратил преследование бизнесмена за отсутствием состава преступления.

На момент рассмотрения ходатайства в 2015-м, заочно обвиняемый уже был объявлен в международный розыск, информация о его преследовании получила широкую огласку, и на аресте без обвиняемого зал был забит журналистами.

Сегодня на заседании присутствовала лишь представитель «Реального времени».

Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Юлия Мунина сообщила суду — неоднократные попытки установить местонахождение Алексея Семина успеха не дали. По двум адресам временной регистрации в Казани его не нашли, запрос сведений из полицейской базы «Магистраль» помог установить: родину миллиардер из Казани покинул еще в 2011 году — улетел на Кипр, за последние 2 года неоднократно осуществлял воздушные путешествия по маршруту Париж — Дубай и обратно, в последний раз вернулся в столицу Франции в мае 2022-го.

Нюанс в том, что межгосударственный розыск распространяется на страны СНГ, куда ни Арабские Эмираты, ни родина Бальзака и Гюго не входят.

Представитель СК подчеркнула — явившийся 1 июля на следственные действия адвокат Семина Сергей Муханов сказал, что со своим подзащитным не контактирует и никаких актуальных номеров для связи следствию не представил.

Заочное обвинение и ущерб в 34,5 миллиона

Уголовное дело о реставрации расследуется с августа 2021-го, оно возбуждалось в отношении «неустановленных лиц, в том числе — из числа сотрудников и бенефициаров закрытого паевого инвестфонда «АС-фонд строительный» и ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». В деле — два эпизода по ч. 1 ст. 143 УК РФ (повреждение или уничтожение памятников). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Минимальное — штраф до 3 млн рублей.

По версии следствия, при выполнении работ по восстановлению в Казани двух зданий были нарушены охранные обязательства, заключенные между Минкультом Татарстана и «УК «Капитал-Траст-Инвест» в 2012 и 2014 годах и умышленно повреждены два здания — «Номера Михайлова» (ул. Лобачевского, 3/24), где когда-то проживал актер Василий Качалов, и комплекс Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, 17), внесенный в федеральный реестр памятников культурного наследие.

Заочное обвинение Семину предъявлено только по объекту на улице Карла Маркса, уточнила на заседании суда старший следователь Юлия Мунина. С ее слов, предварительно ущерб оценен в 34,5 млн рублей — эти средства понадобятся для восстановления здания.

В приобщенных к ходатайству материалах была ссылка на осмотр здания 8 июля 2021 года сотрудниками Комитета по охране объектов культурного наследия РТ (далее Комитет ОКН). Они выявили проведение строительно-монтажных работ без разрешения на таковые, что, по мнению руководства Комитета и следователей, повлекло повреждение памятника. Речь идет, в частности, об устройстве новых проемов в стенах, новых лестничных маршей с бетонными ступенями, обмазывании кирпичных стен цементным раствором и докомпоновке их новым кирпичом. А также — демонтаже трехмаршевой металлической лестницы и строительстве неких капитальных сооружений, примыкающих к зданию-памятнику.

По данным СК, никаких разрешений на проведение работ внутри Адмиралтейской конторы у нового собственника не было, ему согласовали только реконструкцию фасада и первоочередные противоаварийные работы.

По требованию надзорного органа реставрацию Адмиралтейской конторы приостановили, Комитет привлек ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» к административной ответственности, однако штраф в 250 тысяч рублей был обжалован — компания добилась отмены данного решения в кассационном порядке. Материал вернулся на рассмотрение в Верховный суд РТ, что закончилось прекращением производства по делу.



Среди свидетелей — бывший замминистра культуры РТ Светлана Персова. Фото: Олега Тихонова

Из выступления следователя в суде прозвучало, показания о причастности Алексея Семина к преступлению дали такие свидетели, как бывший замглавы Минкульта Татарстана Светлана Персова и некий Владимир Синицын, бывший сотрудник УК «Капитал-Траст-Инвест».

Юлия Мунина процитировала показания Персовой о том, что за несколько лет до Универсиады-2013 в Казани структурам ASG были переданы разрушающиеся исторические здания в обмен на некие земельные участки. По словам экс-замминистра, при личной встрече Семин заверял, что 26 зданий будут восстановлены и приспособлены к современному использованию.

После пожара в «Адмирале» в 2015-м «он звонил несколько раз — просил ускорить вопросы согласования документов по объектам культурного наследия, но я ему указывала — согласование будет в рамках закона, с обязательным проведением государственной экспертизы до проведения работ», — делилась со следователями Светлана Персова.

Показания Синицына подробно не цитировали. По данным следствия, свидетель подтверждал — фактическое руководство УК осуществлял заочно обвиняемый. Причем, со слов Синицына, он же неоднократно проводил общие собрания...

Представитель прокуратуры Приволжского района Диана Нигматуллина ходатайство СК об аресте поддержала: «Установлено, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства в РФ, скрывается... Может воспрепятствовать производству по делу».

Адвокат: «В чем тогда вина Семина?»

Адвокат Марат Мухтаров забросал следователя вопросами. «Известно ли вам, что по ходатайствам о наложении ареста на имущество Семина Верховным судом РТ и Приволжским судом Казани выносились решения, где однозначно сказано: указанным объектам никакого ущерба причинено не было?», — уточнил он. Речь идет о 91 млн рублей на шести счетах, которые попали под арест в ноябре 2021 года, однако в мае 2022-го это решение было отменено Шестым кассационным судом общей юрисдикции, и в июне, при повторном рассмотрении ходатайства, райсуд следователям отказал. А на этой неделе — отказал еще раз в аналогичном ходатайстве.

Юлия Мунина напомнила — рассматривается ходатайство об аресте, а не доказательства обвинения по существу. Адвокат переформулировал вопрос, но ответа на него не получил. После чего со ссылкой на закон об инвестиционных паевых фондах заявил: «Пайщики не управляют имуществом и не несут ответственность за действия управляющей компании. Вы в ходатайстве указали, что Семин — пайщик. Так какое отношение он имеет к предполагаемому преступлению?».

— Объект находится в собственности фонда, на УК, — парировала представитель СК.

— Охранное обязательство на кого оформлено?

— На «УК «Капитал-Траст-Инвест», но ответственность несет собственник — фонд.

Далее защитник заявил об алиби своего клиента на 16 мая 2013 года — день составления протокола, на котором было одобрено заключение договора генподряда между УК «КТИ» и исполнителем работ — ЗАО «Сетевая компания «Энерготехника» на 77 млн рублей. Речь в договоре шла о работах лишь на одном объекте — на улице Карла Маркса, 17. Согласно протоколу, Семин участвовал в заседании лично. Однако адвокат представил суду копию загранпаспорта клиента как доказательство — 16 мая его не было в России. А еще указал на то, что в протоколе за эту дату подпись Семина отсутствует.

Далее Мухтаров поинтересовался у следователя — с какой целью при наличии данных о постоянной регистрации его клиента в Москве, его объявляют в розыск, а не направляют поручение по этому адресу? Оказалось — запрос в Пресненский райотдел полиции Москвы направлялся, но ответа на него нет. Следователь объяснила, у сотрудников УВД Казани также есть полномочия по розыску фигурантов на территории РФ, но установить местонахождение Семина им не удалось.

— Мы считаем, следователь должен принять все меры для уведомления лица, которому планирует предъявить обвинение. В данном случае эти меры не приняты. Если следователь предъявляет заочное обвинение, он обязан вручить постановление об обвинении адвокату лица. Однако этот документ защита сегодня увидела впервые. Процедура не соблюдена, — констатировал Марат Мухтаров.

Еще один упрек защиты связан с личностью Синицына. Адвокат попросил приобщить приговор по этому свидетелю обвинения. И заявил — он осужден за хищение средств пайщиков и УК «КТИ», то есть тех, кого обвиняет.

В прениях защитник просил отказать в ходатайстве, настаивая на том, что для заочного ареста нет оснований: «В международный или межгосударственный розыск Семин не объявлялся. Таких постановлений нет». Ссылку представителя СК, что внутренними документами регламентировано — подача документов на федеральный розыск одновременно означает и межгосударственный, защитник отверг, ссылаясь на иную процедуру, установленную официально публиковавшимися документами Совета стран содружества независимых государств.

«В отношении Семина ранее инициировались такие ходатайства, и данные обстоятельства попали в обзор судебной практики Верховного суда РФ в 2018 году, где суд указал — необходимо устанавливать доказательства причастности лица к преступлению, — продолжил свою речь защитник. — Объект культурного наследия не находился в собственности пайщиков с момента передачи в доверительное управление. А в чем тогда вина Семина? Следователь нам ответить не смогла. Только предположила, что он является выгодоприобретателем...»

Мухтаров подчеркнул — ни один свидетель не говорит, что Семин лично причинил какие-то повреждения памятникам: «В материалах голословно указано, что какие-то повреждения имеются...». А еще напомнил — по административному делу с точно такими же претензиями в адрес УК Верховный суд республики 26 июня прекратил производство с мотивировкой — «не доказано событие правонарушения, и в чем именно выразилось повреждение памятника».

«Нет документов о непосредственных действиях либо бездействии Семина»

В совещательной комнате судья Рамиль Гайфутдинов провел не меньше 40 минут и отказал в заочном аресте Алексея Семина.

«Представленные в суд материалы и пояснения следователя не свидетельствуют о наличии достаточных данных об обоснованности подозрения в причастности к преступлению Семина А.В.», — мотивировал свое решение председательствующий.

Он также отметил — в материалах дела «нет документов о непосредственных действиях либо бездействии Семина в целях уничтожения или повреждения объекта культурного наследия». А еще отметил, что заслуживают внимания два довода защиты, что в день заседания инвестиционного комитета в Казани и подписания протокола 16 мая 2013-го Семина в России не было, а управление имуществом Фонда осуществляет УК, а не владелец паев.

«Обоснованность наличия события инкриминируемого Семину преступления» судья поставил под сомнение на данный момент, с учетом решения суда вышестоящей инстанции, что «повреждение объекта культурного наследия и вреда этому объекту не установлено». Довод, что Семин скрылся от следствия он отверг, не обнаружив доказательств, что бизнесмен, покидая родину, имел статус подозреваемого или обвиняемого.



Решение суда пока не вступило в силу.