В Чистопольском районе возбудили уголовное дело после гибели трех человек из-за отравления угарным газом

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня в селе Каргали Чистопольского района обнаружили тела 80-летнего мужчины, его 83-летней супруги и их 50-летнего сына с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, смерть потерпевших наступила несколько суток назад.

Фото: sledcom.ru

Тела обнаружил глава сельского поселения, обеспокоенный тем, что пожилая пара долгое время не выходит на улицу. Предположительная причина отравления — кто-то из присутствовавших в доме людей закрыл заслонку вытяжки котла газового отопления.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.



Прокуратура Чистопольского района начала проверку по факту случившегося. Совместно с профильными специалистами она будет выяснять обстоятельства и причины случившегося, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

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Татьяна Леухина