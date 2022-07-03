В Чистопольском районе возбудили уголовное дело после гибели трех человек из-за отравления угарным газом
Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня в селе Каргали Чистопольского района обнаружили тела 80-летнего мужчины, его 83-летней супруги и их 50-летнего сына с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, смерть потерпевших наступила несколько суток назад.
Тела обнаружил глава сельского поселения, обеспокоенный тем, что пожилая пара долгое время не выходит на улицу. Предположительная причина отравления — кто-то из присутствовавших в доме людей закрыл заслонку вытяжки котла газового отопления.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Прокуратура Чистопольского района начала проверку по факту случившегося. Совместно с профильными специалистами она будет выяснять обстоятельства и причины случившегося, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
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