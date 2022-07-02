Страх и образование в Тинчуринском

Театр представил татарскую феминистскую оперу в трех частях

Тинчуринский театр представил последнюю премьеру сезона — трехчастную оперу «Ал яулык, зәңгәр шәл» («Розовый платок, синяя шаль»), родившуюся в результате оперной лаборатории «Умай». В ней говорится о роли женщине в обществе и о том, насколько важно образование — свободное и открытое.

Три «композиторки», три «авторки», четыре режиссера

«Умай» организаторы называют «первой феминистской лабораторией в истории татарского театра», на что в первую очередь указывает название. Умай — древнейшее женское божество тюркских и монгольских народов, после Тенгри, конечно же.

Три текста написали женщины, в работе участвуют три девушки-композитора, а поставили спектакль четверо мужчин. «Авторки» либретто запретили указывать свои имена. В первых двух частях музыку Алсу Сунгатуллиной и Анастасии Костюковой играет оркестр Тинчуринского театра под управлением Ильяса Камала.



В последней части Алина Каримова, также выпускница консерватории, озвучивает действо сама, при помощи компьютера и контроллера. «Реальное время» писало о ее электронном проекте Holofonote. Хореограф всей оперы — Марсель Нуриев.

Фото: vk.com/tinchurinteatr

В проекте занято немного актеров, в каждой части многие роли играют разные актеры, иногда меняя роль даже внутри одного действия: Зульфия Валеева, Лилия Махмутова, Ренат Шамсутдинов, Резеда Саляхова, Артем Пискунов, Айсылу Мусаллямова, Ильнур Байназаров и Венера Низамова. Хотя главный режиссер театр Туфан Имамутдинов и отмечает, что настоящую оперу сделать им не под силу, у многих есть музыкальное образование.

«Ты — женщина»

Первый сюжет на сцене воплотил Камиль Гатауллин, долгое время работавший с Имамутдиновым в ТЮЗе. Он рассказывает о появлении новой женщины, задача которой в жизни, как говорят другие персонажи, такова: «Храни скромность и терпи, не заставляй краснеть». А Свободная женщина говорит, что они — другие: «Носившие передачу мужьям, голодая, продавая кровь, насильно выдаваемые замуж, не вешающие носов, избитые за любовное письмо, от позора общей бани в лагерях гребень хранила, в них женщину сохранила и в ГУЛАГе. Ты — женщина». В первой музыке то тут, то там возникают оммаңи народным песням и татарским композиторам прошлого. Это самая красочная часть, с огромным алым платком с множеством орнаментов, а также татарским дедушкой и русским, цитирующим Сагита Рамиева: «Эй, женский мир! Вы почему невежества океан?» Он дарит Женщине букварь.



В этом образе можно увидеть детали биографии Магруй Музаффарии, которую отец высек за переписку с молодым человеком. Как она написала в 1907 году в стихотворении «Знаменитые женщины»: «Женщины являются равной половинкой целой нации».

Вторая часть, которую ставили Булат Минкин и Рамиль Камалов, сделана скорее в жанре водевиля. Она о том, как на Макарьевской ярмарке несколько видных интеллигентов, вроде Фуата Туктарова и Фатихи Аитовой, спасли женщину с девушкой из питейного заведения. Эта часть — посвящение джадидизму, во многом пародирующее и осмысляющее феномен татарского театра начала прошлого века, Она заполнена неявными цитатами из русской и французской музыки дореволюционной эпохи. При этом нельзя не отметить, что в своем стремлении показать место женщины в татарской действительности авторы словно бы случайно загоняли себя в клишированные образы, из-за чего, к примеру, в первой части проявлялся оскал соцреализма, а во второй — романа воспитания. Язык и методику разговора на эту тему на татарском еще стоит нащупать.

Фото: https://vk.com/tinchurinteatr

«Страх ошибиться»

Наибольшее внимание создатели оперы уделили третьей части, резко отличающейся и по саунду, и по риторике.

— В образовательных учреждениях обязательная структурность мешает мышлению, воображению. К сожалению, другое решение, другое мнение отрицается. Из-за этого у любого человека появляется страх ошибиться, — говорит в сопроводительных текстах режиссер Ильнур Гарифуллин, также в прошлом актер ТЮЗа. Его постановка самая радикальная. В школе все ученики рассажены по дырам в фанерной доске, по которой ходит новый учитель. Читают параграф из учебника истории, в котором говорится о татаро-монгольском иге. Старый учитель пропал, когда якобы пообщался с кем-то из местной оппозиции, с женщиной в белом пальто. Это беспокоит только одну девушку, которая в конце срывает с себя балаклаву, чтобы открыть волосы со словами: «Может, я просто не знаю, как слушать и как понимать, может быть, вы со мной говорите, но мне неизвестен язык».

«Если опера феминистская, почему все режиссеры мужчины? Потому что такова судьба любого феминизма сейчас в России. А вот либретто написано исключительно женщинами», — говорится в сопровождающем тексте. Также в нем говорится: «Все персонажи реальны, все совпадения случайны. Женщина в белом пальто — это миф. На всякий случай прочитайте либретто».

Фото: vk.com/tinchurinteatr

Либретто раздается зрителям на двух языках. На улице из динамиков звучит: «Прочитайте либретто, прочитайте либретто». После спектакля: «Вы прочли либретто? Вы прочли либретто?» В фойе театра звучит голос на татарском. Это «голос Казани» Файруза Масхут. Она объявляет остановки в автобусах и метро.

Возможно, для жителя Казани — она самая главная женщина в городе, а то и в жизни.