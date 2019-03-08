В поддержку «матерей нации»: как в Казанской губернии открылась первая школа для татарских девочек

Мектебе в Акзегитово — пионер образования мусульманских женщин

В 1872 году в деревне Акзегитово Казанской губернии (ныне — Зеленодольского района Татарстана) открылась первая школа для татарских девочек. Историк Лилия Габдрафикова в колонке, написанной для «Реального времени», на примере сельского мектеба рассказывает о женском образовании мусульман Урало-Поволжья, не забывая о поддержке школы со стороны купеческой семьи Шафигуллиных. Также наш колумнист повествует о первом татарском женском журнале «Сююмбике».

Первая школа для девочек в татарской деревне

На страницах «Реального времени» была целая серия публикаций о татарском женском движении начала ХХ века, о неординарных активистках той эпохи, о повседневной жизни татарских женщин в годы Первой мировой войны и революции. Все эти материалы показывают, каким необычным был путь женской эмансипации в татарском обществе, как сильно татарские женщины отличались от стереотипного образа женщины Востока. У татарского народа, безусловно, был свой путь в решении «женского вопроса». Прежде всего, это развитие женского образования.

На рубеже XIX—XX веков традиционные установки уступили место передовым воззрениям, и татарские интеллектуалы провозгласили женщин «матерями нации» («милләт аналары»). «Нация нуждается в образованных матерях», — трубили все татарские газеты и журналы в начале ХХ века.

Татарские женские школы действительно открылись в самых разных уголках Российской империи. В 1916 году в Казани появилась даже первая татарская гимназия. И она была женской. Эта яркие страницы нашей истории хорошо известны всем, кто интересуется татарской культурой. Многие знают и таких деятельниц женского просвещения, как Магруй Барудия, Лябиба Хусаиния, Магруй Музафария, Мухлиса Буби, Фатиха Аитова. Есть и другие не менее заслуженные педагоги и руководительницы женских школ.

Как писала Магруй Музафария (на фото) в 1907 году в своем стихотворении «Знаменитые женщины», «женщины являются равной половинкой целой нации». Фото tetyushy.ru



Но было бы неверным связывать успехи татарского просвещения только с именами женщин. Как писала Магруй Музафария в 1907 году в своем стихотворении «Знаменитые женщины», «женщины являются равной половинкой целой нации».

«Һәм тугрыда ким түгелбез ирләрдән без,

Гыйлем алсак, иң галимнәргә тиң без.

Бер милләтнең там яртысы без булгачдыйн,

Карап карыйк: ирләрдән ничек ким без?!»

Несмотря на феминистическую риторику этого стихотворения, надо признать, что другая половина нации — мужчины тоже не менее самоотверженно работали во имя прогресса своего народа, в том числе в области женского просвещения.

В сегодняшней публикации хочется обратить внимание читателей на личность иркутского купца Загидуллы Шафигуллина. Это очень неординарная фигура, известный деятель своей эпохи. Он родился в деревне Акзегитово Цивильского уезда Казанской губернии в 1840 году. Кстати, совсем недавно Институтом истории Марджани была подготовлена книга по истории татарских деревень Горной стороны, где освещается и история Акзегитово.

Несмотря на успешные коммерческие дела в далекой Сибири, Загидулла Шафигуллин никогда не забывал о родной деревне. Периодически туда наведывался, построил не только добротный дом для себя, но и решил поддержать местную мусульманскую общину. Вскоре при мечети появилось медресе для мальчиков, а позднее была организована школа для девочек. Эти факты общеизвестны. Но мало кто обращает внимание, что произошло сие замечательное событие — открытие женской школы в татарской деревне — в 1872 году.

Казалось бы, а что тут необычного? Тем более, что в конце XIX века таких школ было достаточно. Только вот женские школы стали открываться лишь в 1890-е годы, а до этого девочки ходили на занятия в дом имама своей махалли, где их учила его жена — остазбика (абыстай). Это был традиционный уклад жизни мусульманской общины. Как видим, в Казанской губернии данный порядок изменил именно Загидулла Шафигуллин. Он выделил специальное здание, общественное пространство, где начали собираться остазбика и ее ученицы.

Загидулла Шафигуллин родился в деревне Акзегитово Цивильского уезда Казанской губернии в 1840 году. Фото etomesto.ru



В 1870-е годы в Казани были попытки открытия русско-татарских школ, однако эти затеи не увенчались успехом. Так, в 1873 году открыла школу вдова коллежского регистратора Бадрижамал Абсалямова. Но официально она просуществовала только один год. Школа закрылась из-за малочисленности учениц. Но Абсалямова продолжала обучать девочек у себя дома. Тем самым Бадрижамал-ханум продолжала общепринятые в мусульманской махалля традиции педагогической практики. В 1878 году в Пороховой слободе открылась еще одна русско-татарская школа для девочек. Учительницей там работала Шамсенур Гайнуллина, выпускница Уфимской женской гимназии. Однако и эта школа была вскоре закрыта. Эти учебные заведения не пользовались популярностью у широких слоев мусульманского населения. В годы, когда многими осуждалось обучение мальчиков даже в Казанской татарской учительской школе, учеба татарских девочек в русской школе представлялась слишком радикальным явлением.

Но в свете быстро менявшихся условий жизни эпохи модерна становилось очевидным, что такого рода конфессиональные, гендерные ограничения крайне невыгодны всему татарскому обществу. Русско-татарские школы в определенной степени побудили к переформатированию традиционного женского обучения при мечетях. Именно в этих условиях и был создан женский мектеб в деревне Акзегитово.

Вероятно, Шафигуллиным двигали и личные мотивы. К тому времени он уже обзавелся семьей, у него росли и дочери, поэтому предприниматель хотел создать для них лучшие условия для обучения в родной деревне. Вскоре после открытия женской школы купец выстроил удобное одноэтажное здание. Учебное заведение находилось в верхней части деревни, на горе. Он постоянно заботился о развитии своего школьного комплекса. В начале ХХ века появился еще один корпус, а для преподавателей и другого персонала был выстроен специальный учительский дом.

Конечно, в 1870-е годы в женской школе все так же продолжала обучать местная остазбика, методы обучения тоже остались прежними. Однако это стало важным шагом для дальнейшего развития женского образования в Акзегитово. В 1890-е годы, когда получает распространение звуковой (джадидский) метод обучения, в Акзегитовском женском мектебе тоже начали обучать по-новому. В начале ХХ века остазбика преподавала преимущественно основы веры, а обучение чтению и письму, арифметике и прочим предметам взяла на себя приглашенная мугаллима (учительница светских предметов).

Загидулла Шафигуллин имел обширные деловые связи по всей России, его поддерживали многие прогрессивные деятели этой поры, в том числе Галимджан Баруди, братья Губайдулла и Габдулла Буби и другие. Фото akzegit.narod.ru

Не только в Акзегитово

Семья Шафигуллиных внесла существенный вклад в развитие женского образования не только в Казанской губернии, но и в Иркутске. Родной брат Загидуллы-бая — Шайхулла Шафигуллин был лидером Иркутской мусульманской общины. Благодаря семье Шафигуллиных в этом сибирском городе была построена мечеть (1891), а при ней открылись школы: мужская и женская. Попечительницей татарской женской школы Иркутска была супруга Ш. Шафигуллина — Нафиса-ханум. Внучки Загидуллы Шафигуллина — Зайня и Мариам Самитовы тоже получили образование в этой женской школе. В дальнейшем, после возвращения из Иркутска, они помогали мугаллимам Акзегитовской женской школы.

В разные годы учительницами в Акзегитово работали Малика-ханум, Зайтуна Фахретдинова, Зюйря Салихова, Мандаги Камалова, Манбагуль Адылева, Марьям Ибатуллина, Зайтуна Харрасова, Рабига Казакова, Махбирюза Салихова. Они были родом не только из Казанской губернии, но и из Самарской, Уфимской.

Загидулла Шафигуллин имел обширные деловые связи по всей России, его поддерживали многие прогрессивные деятели этой поры, в том числе Галимджан Баруди, братья Губайдулла и Габдулла Буби и другие. Этот круг общения помогал ему содержать образцовые новометодные школы, куда привлекались выпускницы лучших медресе Волго-Уральского региона.

Например, одна из мугаллим Зайтуна Фахретдинова работала в Акзегитово с 1909 по 1911 год. Она родилась в 1892 году в деревне Зай-Каратай Бугульминского уезда Самарской губернии в семье муллы. Некоторое время она училась в Альметьево и Чистополе. Одной из ее учительниц стала знаменитая Фатима-Фарида Вагапова (Наврузова). Затем Зайтуна-туташ отправилась в село Иж-Буби, где продолжила обучение под началом Мухлисы Буби. Именно из этой кузницы педагогических кадров ее направили учительницей в Акзегитовскую женскую школу. Зайтуна Фахретдинова была не единственной выпускницей Иж-Бубинского женского медресе, работавшей в Акзегитово.

Приглашенным учительницам всегда помогали местные остазбика, а также дочери и внучки Загидуллы-бая.

Жалованье учительниц школы Фатихи Аитовой в Казани в это время составляло 20 рублей в месяц. На фото tatarhistory.ru — ученицы мектебе Аитовой



«Белая» зарплата, полный соцпакет…

Акзегитовская женская школа долгие годы содержалась на средства как самого Загидуллы Шафигуллина, так и получала финансовую помощь от других лиц. Загидулла-бай умело подключал к благотворительному делу татарских предпринимателей, они ему доверяли и помогали. Например, одним из жертвователей был уроженец деревни Акзегитово — купец Закир Ишмеметов. Он вел крупную бакалейную торговлю в Архангельске, Вологде и Великом Устюге. Аккумулируя в своих руках значительные чужие средства, Шафигуллин тратил их на нужды деревенских махаллей — строительство новых школ, содержание существующих мектебов и т. д. В эту социальную программу входило и содержание женской школы в Акзегитово.

Например, за свой труд мугаллимы в Акзегитово в 1910-х годах получали от попечителя фиксированное жалованье — 25 рублей в месяц. Для сравнения, жалованье учительниц школы Фатихи Аитовой в Казани в это время составляло 20 рублей в месяц. В обоих случаях это были небольшие суммы и уступали доходам учительниц государственных или земских школ. Однако нужно учитывать, что еще совсем недавно остазбика учили детей практически бесплатно, лишь за небольшие садака от учениц. Поэтому назначение фиксированного жалованья от попечителей было передовым шагом в организации школьного дела.

Все мугаллимы женской школы в Акзегитово были приезжими, поэтому им предоставлялось служебное жилье. Как уже было отмечено выше, при школе был построен учительский дом.

К 1913 году в Акзегитовской женской школе обучались более 130 учениц. При школе специально работал и так называемый русский класс. Такие же классы по изучению русского языка работали и при мужском медресе Акзегитово. В начале ХХ века Загидулла-бай добился финансовой поддержки для своих школ и от Цивильского уездного земства. Например, земская управа выделила средства на отопление мужского медресе. В 1910 году З. Шафигуллин просил уездное земство назначить пособие на отопление, освещение женской школы, наем сторожа и жалованье учительницам.

В это время Загидулле Шафигуллину был уже 71 год и свою просьбу он объяснял солидностью возраста. Он отмечал, что становится стар и не хотел бы оставлять «свои школы» на произвол судьбы, поэтому «хотя бы под конец своей жизни ему желательно обеспечить и дальнейшее существование школ». Предприниматель признавался, что содержание школ становится для него труднее, «так как имущественное состояние его стало уже не то, что было прежде». Тем не менее Акзегитовская школа просуществовала вплоть до установления советской власти. Сам Загидулла Шафигуллин умер в 1919 году.

Журнал «Сююмбике». — 1913. — № 1. Фото archive.gov.tatarstan.ru



Печатный «голос» татарских женщин

Большой вклад этого неординарного человека в развитие женского образования выражался не только в организации и поддержке женской школы в Акзегитово. Его имя связано и с организацией первого татарского женского журнала «Сююмбике».

Журнал начал издаваться с 1913 года, а издателем стал зять З. Шафигуллина — Якуб Халили. Он был женат на младшей дочери купца — Асьме Загидулловне Шафигуллиной. Она отличалась начитанностью, обладала педагогическими способностями. До замужества Асьма-туташ преподавала в Акзегитовской женской школе. Специального разрешения у нее не было, Асьма Шафигуллина числилась помощницей официальной учительницы.

Судя по сохранившейся фотографии, Асьма Загидулловна была статной красавицей, задумчивой и спокойной. Выбор супруга тоже характеризует неординарность ее натуры. В отличие от старших сестер, которые вышли замуж за купеческих сыновей, она стала супругой небогатого человека, по сути, обыкновенного мугаллима. Но ее избранник — Якуб Халили — являлся бывшим преподавателем знаменитого Иж-Бубинского медресе и компаньоном издательства «Юл». Они были похожи в искреннем стремлении к национальному прогрессу и просвещению.

Общим делом супругов стало издание женского журнала «Сююмбике», это было их детищем, куда вкладывались все средства и духовные силы. Журнал стал основным «голосом» татарских женщин начала ХХ века.

И только консолидация разных сил одного целого — татарской нации, состоящей из мужской и женской половин, — помогла претворить в жизнь самые смелые задумки конца XIX — начала XX века. Открытие женских школ, издание женских журналов… Но самое главное — это право выбора для татарских женщин, которые могли найти свое призвание и в семье, и в профессии.

В качестве эпилога опять же хочется процитировать замечательное стихотворение Магруй Музаффарии:

«Ирләр Галим булса, бездә Галимә бар,

Ирләр Заһид булса, бездә Заһидә бар,

Ирләр шагыйрь булса, бездә шагыйрә бар,

Мөршид булса, Мөршидә бар, Камилә бар.

Алар Сәмин булса, бездә Сәминә бар,

Алар Әмин булса, бездә Әминә бар.

Мөселманда булмаса да булмас, әмма

Башкаларда «бог»ка каршы «богиня» бар!»

К слову, Магруй Музаффария всю жизнь работала учительницей, сначала как остазбика учила девочек своей махалли, позднее стала вероучительницей в русско-татарской школе в г. Казани, в 1917 году была организатором педагогических курсов в Тетюшах. А ее дети — Махмуда Музаффария еще до революции получила известность как поэтесса, а сын Мансур Музаффаров стал знаменитым композитором уже в советское время.

Лилия Габдрафикова