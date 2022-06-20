В Татарстане три суда отказались судить черемшанских чиновников

Обвиняемые продолжают занимать посты замглавы района и председателя ПИЗО

Со скамьи подсудимых в коридоры власти вернулись двое видных руководителей Черемшана. Их дела по обвинению в превышении полномочий, растрате и халатности суды соседних районов вернули в прокуратуру, усмотрев процессуальные недочеты. Как выяснило «Реальное время», одним из оснований стала внезапная пластичность исполкома Черемшанского района: в суде над первым замглавы района его подчиненная-представитель потерпевшего заявила — ущерба бюджету нет.

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Черемшанский депутат и заместитель главы района Габдурашид Замалдинов получил статус обвиняемого после проверок по прежнему месту работы — директором МУП «Коммунальные сети Черемшанского района». В 2020-м эксперты антикоррупционной комиссии Казанского Кремля заинтересовались историей сдачи техники в металлолом и продажей служебных автомобилей без торгов. После проверки экономической полиции в Следкоме возбудили дело и в прошлом году отдали чиновника под суд.

Вину в превышении полномочий и растрате Замалтдинов не признал. В Черемшанском суде двое из двоих судей рассматривать его дело отказались по причине давнего знакомства с подсудимым. Верховный суд республики поручил рассмотрение Новошешминскому суду. А там дело не дошло даже до оглашения обвинительного заключения.

Верховный суд республики поручил рассмотрение Новошешминскому суду. Фото novosheshminsk.tatarstan.ru

Как уверяют источники «Реального времени», еще на предварительном слушании судья Равиль Закиров по собственной инициативе поставил перед сторонами вопрос о возврате дела прокурору. Гособвинитель, зампрокурора Черемшана Айназ Газизов возражал. Самарский адвокат обвиняемого Юрий Токтаров также был против — настаивал, чтобы дело рассматривалось по существу обвинения с теми доказательствами, что в нем есть.

Замалтдинов сказал — он невиновен, суду доверяет. Ну а представитель потерпевшего — начальник юротдела муниципалитета Татьяна Рунова заявила — с материалами дела не знакомилась, но ущерб бюджету действиями обвиняемого не причинен.

Постановлением Новошешминского райсуда от 29 января текущего года дело было возвращено для устранения препятствий в его рассмотрении прокурорам. Весной с этим решением согласился Верховный суд Татарстана. Причем, на отмене постановления сторона защиты уже не настаивала.

Адвокат обвиняемого Юрий Токтаров настаивал, чтобы дело рассматривалось по существу обвинения с теми доказательствами, что в нем есть. Фото: Ирина Плотникова

В качестве оснований для возврата дела суд указал несколько процессуальных нарушений. В частности, указал: в итоговом документе СК не конкретизированы действия обвиняемого, зато перечислены действия лиц, которые, как полагают силовики, по указке Замалтдинова участвовали в фальсификации документов и сдаче одних машин на металлолом с занижением веса, а также в продаже других авто без торгов. При этом процессуальная оценка действиям этих лиц следствием не дана — не указано ни о привлечении их к ответственности, ни освобождении от нее по каким-либо основаниям.

На данный момент дело заместителя главы вновь находится в производстве Лениногорского межрайонного СК. Новых следственных действий с ним пока не проводится, но и статус обвиняемого никто не снимал. Новые сроки окончания расследования в Следкоме не называют.

По версии следствия, по указке директора МУП Замалтдинова в феврале 2018 года механик предприятия занимался утилизацией на некую неофициальную металлобазу двух грузовиков, внедорожника и гусеничного трактора, причем в актах списания была проставлена масса старых машин — в 2-4 раза ниже фактической. Что при их сдаче в лом обернулось тем, что МУП и бюджет районе недополучил от такой утилизации две трети остаточной стоимости из расчета 12,5 рублей за каждый килограмм.



На данный момент дело заместителя главы вновь находится в производстве Лениногорского межрайонного СК. Фото: prav.tatarstan.ru

По бумагам трактор, «КАМАЗ», «ЗИЛ» и «УАЗ» потянули всего на 7 тонн, но экспертиза показала — один челнинский грузовик без двигателя и коробки на момент утилизации весил больше 10 тонн, а вся эта списанная техника потянула на 23 тонны.

По версии обвинения, Габдурашид Замалтдинов лично подписывал акты по машинам с занижением массы. А в мае 2018-го — за несколько месяцев до избрания депутатом и замглавы района — завизировал акты продажи служебной иномарки Opel Antara 2010 года выпуска за 190 тысяч рублей и «Волги» 2007 года выпуска за 15 тысяч рублей, минуя установленную процедуру реализции муниципального имущества». Рыночную стоимость этих машин силовики оценили в 232 и 42 тысячи рублей соответственно. А общий ущерб по эпизодам растраты и превышения полномочий в 319 тысяч рублей.



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Ранее еще двум черемшанским руководителям предъявили историю с выкупом семьей Замалтдиновых муниципального имущества в 10 раз дешевле рыночной цены. В здании административно-производственной базы площадью 227 кв. м на улице Титова в Черемшане находятся офисы МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» и одноименного ОАО — правопреемника ГУП «Черемшанское МПП ЖКХ». Причем ОАО оставили услуги по сбору отходов, а за МУПом — более широкий и оплачиваемый спектр коммунальных услуг. Главным акционером ОАО является палата имущественных и земельных отношений района (далее — ПИЗО), учредителем МУП — Черемшанский исполком.

Учредителем МУП является Черемшанский исполком. Фото nashcheremshan.ru

Однако муниципальная база на Титова была отчуждена еще в декабре 2016-го — директор ОАО «Коммунальные сети ЧР» Айрат Шакиров продал здание за 298 тысяч рублей. А в 2021-м в ранге обвиняемого согласился — фактически объект стоил почти 3 миллиона, то есть в 10 раз дороже. Приговором суда Шакиров в 2021-м получил за превышение полномочий и служебный подлог уголовный штраф в 120 тысяч рублей.

По той же истории в августе прошлого года в суд ушло дело действующего председателя ПИЗО Инны Тайдаковой. Ей предъявили преступную халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), то есть недобросовестное исполнении обязанностей по сохранности муниципального имущества с подписанием протокола заседания Совета директоров АО «Коммунальные сети», который на самом деле не собирался, однако на бумаге якобы одобрил сделку по продаже базы на улице Титова.

Срок давности по этому обвинению уже истек, но фигурантка согласие на его прекращение не дала. «Если бы я была виновата, я бы признала вину», — объясняла председатель ПИЗО журналисту «Реального времени».

Тайдакову также отказались судить в Черемшане. Один судья был вынужден взять самоотвод — жена дружит с обвиняемой, второй рассматривал связанное с этим дело Шакирова. Верховный суд РТ решил отправить дело Тайдаковой в Аксубаевский райсуд.

Тайдакова и Замалтдинов. Фото: cheremshan.tatarstan.ru

Процесс начался в январе 2022-го, через несколько заседаний и месяцев дошел до прений, но они так и не состоялись. «Прокурор попросил возобновить судебное следствия для оглашения материалов. Огласили. А затем суд вынес постановление — вернуть материалы в прокуратуру. Мотивировал, что обвинение не конкретизировано, неверно указана диспозиция статей», — поделился с «Реальным временем» адвокат Юрий Токтаров, который защищает и Инну Тайдакову, и Габдурашида Замалтдинова.

Постановление апастовского судьи Иршата Гиниятуллина ни одна из сторон оспаривать не стала. С тех пор прошло уже два месяца с лишним. Дело в суд не вернулось.

Между тем, мягким приговором экс-директору ОАО «Коммунальные сети ЧР» Шактирову уже установлено, что тот изготовил и подписал у пятерых членов Совета директоров ОАО — включая и ныне обвиняемую Тайдакову, и Рунову (ныне — представитель потерпевшего в уголовном деле замглавы) — проект протокола заседания совета о реализации той самой базы. При этом заведомо внес в документ ложные сведения о проведении рыночной оценки здания и ввел в заблуждение подписантов.

Дальше Шакиров нашел фиктивного покупателя в Самарской области, позже тот сообщал — не вложил в покупку ни копейки и ничего не собирался с ней делать, временно зарегистрировал на себя, чтобы «спасти объект от ареста приставов». Позже этот номинальный владелец подписал продал здание Габдурашиду Замалтдинову, указанных в договоре 300 тысяч рублей на руки не получил. Ну а Замалтдинов-старший подарил базу своему сыну и преемнику на посту директора МУП, сам с депутатским мандатом получил должность в руководстве муниципалитета. После чего черемшанская казна стала платить аренду за площади для МУПа на теперь уже частной базе. И не требовать отмены невыгодной по мнению ревизоров Кремля и силовиков сделки. Такое вот частно-государственное партнерство...