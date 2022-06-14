Работы по ремонту дороги в Казани на улице Николая Ершова в рамках нацпроекта выполнены на 47%

На улице Николая Ершова в Казани проходит ремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Протяженность ремонтируемого участка составляет более 1,5 км, стоимость работ — 249 млн рублей. Стартовавшие в начале мая ремонтные работы в настоящее время ориентировочно выполнены на 47%.

На сегодня выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальта и устройству выравнивающего слоя асфальта площадью 45 тысяч кв. метров, установке бортовых камней БР100.30.15 в количестве 1 070 пог. м и БР100.20.8 750 пог. м, а также по ремонту асфальта на тротуаре площадью 1 250 кв. метров. Также в будущем установят 62 дорожных знака, 282 пог. м пешеходных ограждений и два остановочных павильона, а также нанесут дорожные разметки.

Фото: vk.com/mindortransrt

На днях сообщалось, что в Аксубаевском районе Татарстана проходит ремонт автомобильной дороги регионального значения «Чистополь — Аксубаево» — Нурлат. Ремонтируется участок км 48+480 — км 50+480. Его протяженность — 2 км. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Дарья Акимова