В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 218 километров дорог

В Татарстане заключены госконтракты на ремонт 90 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включенных в программу на текущий год. В том числе четыре из них переходят на 2022 год.

Общая протяженность участков, на которых проведут ремонт, — 218 км. На эти цели выделят 12 млрд 186 млн рублей: более 9 млрд из федерального бюджета и более 3 млрд из бюджета Татарстана.

В 2021 году планируется отремонтировать 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 64,9 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Казанской агломерации работы затронут 23 объекта, в том числе 11 непосредственно в столице республики — улицы Гагарина, Маршала Чуйкова, Беломорскую, Голубятникова, Магистральную и другие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях приведут в нормативное состояние по четыре объекта протяженностью 48,4 км и 11,1 км соответственно.

Отметим, что в Татарстане все объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программы дорожных работ проходят обязательный контроль качества с участием заказчиков, подрядчиков и независимых экспертов.

Татьяна Демина