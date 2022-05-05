В Казани начался ремонт улицы Николая Ершова

В Советском районе Казани начался ремонт дороги по улице Николая Ершова. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность ремонтируемого участка — 1,5 км. На проведение работ из республиканского бюджета выделили 250 миллионов рублей.

Сейчас на участке ремонтируют асфальтобетонное покрытие, устанавливают бортовые камни. Работы планируют завершить в конце октября текущего года, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.



Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В конце апреля «Реальное время» выяснило, что в этом году на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в Казани потратят 600 миллионов рублей. Работы пройдут в 35 местах по всему городу.



В 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Такую сумму «Реальному времени» назвали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Много это или мало — в подсчетах интернет-газеты.



Татьяна Леухина