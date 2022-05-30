В мэрии Казани заявили о нехватке мест в школах

В Казани не хватает мест в школах, несмотря на большое количество построенных образовательных учреждений, заявил мэр города Ильсур Мешин.



По его словам, особенно эта проблема актуальна для пригорода, где застройщики строят комплексы в отсутствие социальной инфраструктуры:

— Люди живут там в надежде, что когда-нибудь появятся детские сады и школы, — заявил Метшин. — Там нет воды, тепла порой, дорогу невозможно расширить. У казанцев сегодня есть возможность жить в экологически чистом пригороде Казани — но в отсутствие социальной инфраструктуры. Зато нет в городе самом социальных и образовательных учреждений, которые находились бы сегодня в катастрофическом состоянии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Комментируя сегодняшнюю «системную» работу исполкома мэрии Казани с детьми, мэр заявил, что в 2005 году для него была шоком 116-я школа, где из восьми туалетов работало лишь четыре. При этом там учились дети бизнес- и политической элиты города. Сегодня же, отметил он, обеспеченность школ и детских садов благодаря «бэби-буму» все же оставляет желать лучшего, особенно по второй смене.

Маргарита Головатенко