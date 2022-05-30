Новости общества

12:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В мэрии Казани заявили о нехватке мест в школах

11:13, 30.05.2022 3
В мэрии Казани заявили о нехватке мест в школах
Фото: realnoevremya.ru

В Казани не хватает мест в школах, несмотря на большое количество построенных образовательных учреждений, заявил мэр города Ильсур Мешин.

По его словам, особенно эта проблема актуальна для пригорода, где застройщики строят комплексы в отсутствие социальной инфраструктуры:

— Люди живут там в надежде, что когда-нибудь появятся детские сады и школы, — заявил Метшин. — Там нет воды, тепла порой, дорогу невозможно расширить. У казанцев сегодня есть возможность жить в экологически чистом пригороде Казани — но в отсутствие социальной инфраструктуры. Зато нет в городе самом социальных и образовательных учреждений, которые находились бы сегодня в катастрофическом состоянии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Комментируя сегодняшнюю «системную» работу исполкома мэрии Казани с детьми, мэр заявил, что в 2005 году для него была шоком 116-я школа, где из восьми туалетов работало лишь четыре. При этом там учились дети бизнес- и политической элиты города. Сегодня же, отметил он, обеспеченность школ и детских садов благодаря «бэби-буму» все же оставляет желать лучшего, особенно по второй смене.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:18
    школы не строят. деньги есть но не туда их тратят
    Ответить
    Анонимно 11:46
    вы совсем ку-ку? В Казани как раз таки и строят школы, каждый год по несколько штук. А садиков еще больше. Все старое ремонтируют. Вы новости только плохие читаете что ли?
    Ответить
  • Анонимно 11:54
    А кто дает разрешения загородных домов без школ садиков дорог итд??? Сама власть дает. 98я школа самая старая и безкапремонта. Наши дети учаться там. Страшно отпускать. Стены в трещинах, 1 туалет на 4 этажа. Мы родители сами проводим каждый год косметический ремонт в классах.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также