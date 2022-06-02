Культурный дневник: Казань встречает лето фестивалями

Фото: пресс-служба театра кукол «Экият»

В июне в Казани пройдут театральные фестивали «Науруз» и «Шомбай-fest», мультикультурные «ПушкинФест» и «Духов день в Суконной слободе» При этом премьеры в театрах никто не отменял — под занавес сезона казанцев побалуют Качаловский театр, Казанский и Татарский ТЮЗы, новую музыкальную программу представит и театр Камала.

Гуляем по-пушкински

С 1 по 6 июня Культурный центр имени А.С. Пушкина приглашает на III фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ». Интересно, что в этом году фестиваль выйдет за пределы КЦ, праздничные мероприятия пройдут на разных закрытых площадках, а также в парке «Черное озеро». Как рассказала режиссер «ПушкинФЕСТа» Дина Башкирова, каждый фестивальный день будет посвящен определенной теме. Так, день первый будет приурочен к празднованию Международного дня защиты детей 1 июня. В этот и последующие дни будут открыты к посещению выставки «Герои моего детства» по сказкам А.С. Пушкина и «Мы игрушку смастерили...».

Ребят ждет яркое представление в стиле ярмарочного театра «Сказка о попе и о работнике его Балде» по А.С. Пушкину от коллектива культурного центра. На сцену выйдут и сами дети — ученики казанских хореографических школ и студий со спектаклем «Времена года». 2 июня — «Пушкин и наука». Живые, увлекательные лекции прочтут признанные знатоки пушкинского слова, филологи, историки.

3 июня в программе «Пушкин и классическая культура» зрители окунутся в атмосферу дворянских традиций XIX — начала XX века, а вечером в КЦ пройдет концерт оркестра Центра современной музыки С.Губайдулиной под управлением Анны Гулишамбаровой. В нем также примут участие солисты: Юлия Зиганшина, Наиля Мартынова и другие. 4 и 5 июня «ПушкинФЕСТ» выйдет в город, в парке «Черное озеро» в течение двух дней пройдет большой семейный праздник «Пушкин и народная культура».

Фото: Юлия Калинина / vk.com/pushkin.fest

Кроме того, 5 июня Культурный центр имени А.С. Пушкина отметит свой третий день рождения, финалом празднования станет концерт казанской фолк-рок-группы «Медвежий угол». 6 июня, в День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится традиционная встреча и творческие выступления у памятника поэту. Ожидается также выступление камерного оркестра «Ренессанс».



«Новое» на «Наурузе»

С 6 по 12 июня в Казани пройдет VII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». Хедлайнером форума этого года станет Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Москва) со спектаклями «Война и мир» и «Евгений Онегин», они пройдут с 2 по 6 июня.

Для участников форума (зарегистрироваться можно на сайте театра Камала) будут проведены мастер-классы по театральной педагогике, актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной части и художественно-постановочной части театра. Педагогами фестиваля-форума станут ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента из России и СНГ.

В рамках образовательной программы VII Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» также пройдет летняя программа Ассоциации национальных театров. Во время форума гостей ждет еще один сюрприз — 8 июня оркестр театра Камала под управлением Данияра Соколова представит программу произведений молодых татарстанских композиторов «Новое».

Фото: пресс-служба театра Камала

Кукольные страсти в «Экият» и около

С 21 по 28 июня театр кукол «Экият» приглашает на IV Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». Спектакли пройдут на двух сценических площадках театра (Большой и Малый зал), а возле здания разобьют Цветочный парк, где состоятся спектакли уличных театров.

В этом году свои лучшие спектакли представят именитые коллективы, такие как: Гродненский областной театр кукол (Республика Беларусь), ГАЦТК им. С.В.Образцова (Москва), Пермский театр кукол, Ханты-Мансийский театр кукол, Рязанский государственный областной театр кукол, Нижнетагильский театр кукол, Новосибирский областной театр кукол, Белгородский государственный театр кукол, Ульяновский театр кукол им. В.М. Леонтьевой, Саратовский театр кукол «Теремок», Тольяттинский театр кукол и другие.

Духов день с Александром Ивановым

12 и 13 июня Духосошественный храм приглашает на фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Как обычно, начинается он на Троицу с праздничного богослужения в храме. На протяжении дня на площади перед театром кукол «Экият» будет работать ярмарка товаров ручной работы, пройдет концерт, который начнется с традиционного шествия на Троицу с березкой от храма к фестивальной площадке. В самом театре кукол для детей пройдет показ «До свидания, Овраг» от студии Константина Хабенского.

От храма отправится экскурсия по прошлому и настоящему Суконной слободы, а в лектории храма состоится мастер-класс «Древнерусское пение. Русский духовный стих» от Андрея Котова (эти события по регистрации). В это время в доме святителя Иоасафа будут проводиться мастер-классы по живописи от Ларисы Рябининой и пройдет встреча «Восстановление Церкви как возрождение архитектурного наследия и живой веры» с руководителем проекта восстановления старинных храмов «Куда ведут ручьи» и священниками.

Вечером 12 июня в храме состоится концерт духовной музыки, на нем выступят богослужебные хоры. 13 июня знаменито тем, что вечером состоится гала-концерт. Он начнется с яркого мотошоу, а продолжится выступлениями студии «Духов день», проекта ЖИВаGO, арт-группы LARGO, далее «Бубамара Брасс Бэнд». Завершит праздник выступление хедлайнера фестиваля Александра Иванова и группы «Рондо».

Фото: Максим Платонов

«Музыка веры», Казарновская и опера для призывников

В этом году фестиваль «Музыка веры» вновь превратился в один-единственный концерт. Не нужно будет, как в прошлые годы, отправляться в храмы Свияжска — праздник пройдет в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. 12 июня, в День России, здесь выступят камерный хор «Преображение», Государственный струнный квартет Татарстана, Юлия Зиганшина, Ильгиз Шайхразиев и Александра Бозиянц.

Из ярких музыкальных событий месяца можно выделить открытую репетицию оперы Джузеппе Верди «Трубадур» в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Она состоится 9 июня, а проведет репетицию оперная дива и любимица казанской публики Любовь Казарновская. Напомним, что с этого года вход на открытие репетиции платный — 200 рублей.

22 июня в театре состоится показ оперы Назиба Жиганова «Джалиль», посвященный призывникам Татарстана. Отметим также, что 13 июня в селе Тихий Плес Верхнеуслонского района РТ пройдет второй концерт проекта «Звуки под сводом». На этот раз в храме Положения ризы Господней выступит ансамбль Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря.

«А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»

10 и 11 июня на основной сцене Казанского академического театра имени В.И. Качалова состоится премьера — качаловцы представят бессмертную комедию Николая Гоголя «Ревизор» в постановке Александра Славутского. Как отмечают создатели постановки, комедия о чиновниках уездного города, принявших за ревизора молодого повесу без гроша в кармане, и сегодня звучит современной историей о необходимости человека держать ответ за содеянное, о разговорах о душе, о стране, о жизни.

Спектакль Александра Славутского — это прежде всего размышление о собственной совести, которая все равно проснется и спросит каждого из нас о том, как мы прожили свою жизнь. Зрителей ждет метафоричная, как всегда, сценография Александра Патракова, световое решение одного из лучших в стране художников по свету петербуржца Дениса Солнцева, в изготовлении костюмов участвовала выпускающая в Качаловском уже не первый спектакль известный дизайнер Екатерина Борисова. В спектакле примут участие Илья Славутский, Елена Ряшина, Марат Голубев и другие яркие артисты Качаловского театра.

Фото: КАРБДТ

Новая история Кая и Герды

Казанский ТЮЗ в июне готовит премьеру, посвященную проблеме пропавших детей. 24 и 25 июня состоится спектакль «Здесь был Кай» по пьесе Екатерины Тимофеевой. Драматург взяла за основу пьесу-сказку Евгения Шварца, режиссером-постановщиком выступил Артем Устинов. В маленьком северном городе, где все время идет дождь, пропал мальчик. Его искал весь город, пока у реки не обнаружили одинокий ботинок. Однако сестра мальчика, которая называет себя Гердой, верит, что сможет вернуть своего Кая домой — ведь его просто забрала женщина в белой меховой шубе.

Спектакль Артема Устинова посвящен утрате близкого и работе с этой травмой. Он переосмысляет знакомый сюжет и находит в нем актуальную, социально значимую проблему.

Любовь и песни на все времена

10 июня арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» еще раз покажет свою новую работу, премьера которой состоялась в мае — «Аршин мал алан» по оперетте Узеира. Спектакль представляет собой адаптированную под сцену казанского театра режиссерскую постановку заслуженного деятеля искусств РФ, заведующего кафедрой режиссуры Театрального института имени Щукина, режиссера-постановщика Михаила Борисова. Его ученики, которые сейчас работают в арт-резиденции, вышли с инициативой к руководству, а за постановку взялся Александр Туманов в соавторстве с Дмитрием Платоновым.

Как признался режиссер, 80 процентов постановки взято из дипломного спектакля Азербайджанской студии, которую еще недавно выпускал Михаил Борисов, а 20 — собственные идеи, импровизации созвездинцев. Так, часть декораций и костюмов остались неизменными, однако в театре их дополнили своими акцентами, а актеры добавили шутки на злобу дня. Искрометная музыкальная постановка в двух частях не оставит никого равнодушным, тем более речь пойдет о любви, которой и в жизни, и в спектакле все возрасты покорны. Новый взгляд на любимую книгу: Театр Кариева приглашает на премьеру спектакля «Йосыф» («Йусуф»), которая состоится 15 и 16 июня.

Режиссер постановки — заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный артист России Ренат Аюпов. В основе спектакля — поэма выдающегося булгарского поэта средневековья (XIII век) Кул Гали «Сказание о Йусуфе» («Кысса-и Йусуф»), а также 12-я сура Корана, состоящая из 111 аятов и повествующая о жизни пророка Йусуфа. Музыкально-пластическая постановка театра Кариева представляет новый взгляд на самую любимую книгу татарского народа. Честность и справедливость, судьба и предназначение, испытания и стойкость, великая любовь и неукротимая вера в победу добра над злом — вот о чем говорит эта древняя история с современным зрителем.

Фото yold.ru

Йусуф, обладающий удивительной силой духа и великим даром убеждения, остается примером для подражания на пути к свету и добру в окружающем нас непростом мире. Это то, что проходит неизменным сквозь века и эпохи, то, что поддерживает людей в самые трудные времена. Также с 20 по 25 июня в театре будет проходить четвертая режиссерская лаборатория Tamga. В этом году она посвящена поэтическому слову. Особенностью этого года является возникновение творческих тандемов: режиссер — художник, режиссер — хореограф и режиссер — композитор. В течение пяти дней вместе с артистами театра они будут работать над созданием эскизов спектаклей для детей и подростков, показы которых состоятся 25 июня.

15 июня в Галерее современного искусства пройдет открытие персональной выставки заслуженного деятеля искусств Татарстана Альфии Ильясовой «Альфа-ДНК». 16 июня в национальной галерее «Хазинэ» откроется экспозиция «История одной деревни. Марийская». Этнографическая выставка состоит из традиционного костюмного комплекса (женский, мужской, девичий), домашней утвари, предметов народного ДПИ, фотоматериалов, отображающих быт народа начала и первой половины ХХ столетия. Будут представлены легенды и придания деревень Поч-сутер (удмурты), Починок Кучук (марийцы) Кукморского района, Средний Кушкет (удмурты) Балтасинского района, Ямаширма (татары) Высокогорского района и Кишкар (татары) Арского района Татарстана.

Акварельные ноты Гайши Рахманкуловой

21 июня в галерее «Дом-Арт» откроется выставка народного художника Татарской АССР Гайши Рахманкуловой «Трепетные ноты акварели...». В истории искусства всегда есть имена, которым своей творческой судьбой суждено быть первопроходцами.

Таким художником в искусстве Татарстана стала Гайша Рахманкулова — первая профессиональная женщина-художник. Живописец, график, непревзойденный мастер акварели, кистью которой были созданы произведения во всех жанрах — портрете, натюрморте, жанровой картине, пейзаже. Искреннее отношение к миру этой удивительной женщины-художника — пронизывающе позитивное и нежное.

Фото: Илья Репин

Кино возвращается на Кабан

Дирекция «Время кино» в июне начинает ставшие традиционными кинопоказы на озере Кабан из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка). 1 июня пройдет презентация репертуара на лето и показ фильма «Преследование мусора, или мой любимый муж» режиссера Алисы Некрасовой. 8 июня — «Студия Нижний», 15 июня будет представлен альманах «Ищите женщину» из восьми короткометражек. 22 июня, ко дню начала Великой Отечественной войны, также покажут киносборник на военную тему.

29 июня — альманах «Улица Кустурицы» — это еще девять необычных лент из каталога кинопремии. Фильмы публике представит киновед, кинокритик Адиля Хайбуллина. Также состоится творческая встреча с режиссером проекта «За пригоршню биткоинов» Арсением Кузнецовым. Добавим, что Адиля Хайбуллина по-прежнему собирает киноклуб в «Киномаксе». В июне здесь будут представлены фильмы «Хиросима, любовь моя» (3 июня), «Достучаться до небес» (8 июня) «Маленькая Вера» (9 июня), «Война и мир» (15 июня) и «Асса» (16 июня).

