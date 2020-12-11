ГБУК РТ ГБКЗ ИМ. С.САЙДАШЕВА

Общая информация

Государственный Большой концертный зал основан в 1996 согласно Постановлению Кабинета Министров РТ № 567 от 10.07.1996 г. В 2000 году Указом Президента РТ М.Ш.Шаймиева от 15 декабря 2000 года залу присвоено имя композитора, основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.

ГБКЗ им. С. Сайдашева является не только главной концертной сценой столицы Татарстана, но и одним из ведущих центров музыкальной жизни Казани.

Руководитель — Новикова Инга Николаевна.

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