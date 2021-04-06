Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан

Фото: Платонов Максим

Общая информация

Галерея современного искусства расположена в здании, построенном в 1979 году, в нем была проведена масштабная реконструкция в 2017-2018 гг.

Это крупнейшая выставочная площадка современного искусства. В трехэтажном здании предоставлены арт-пространства, проходят выставки классических и актуальных направлений изобразительного искусства XXI века.



В ГСИ объединены дискуссионные форматы (лекции, ридинг-группы), есть экспериментальная площадка для синтеза изобразительного искусства, видео, музыки и перформанса. В лектории регулярно проходят арт-медиации, кинопоказы, на детской арт-площадке работают музейные студии и детские группы для занятий по экспозициям галереи.

Заведующая ГСИ ГМИИ РТ — Камалова Эльвира Рафаилевна

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