Хронология военной спецоперации: самое важное за 28 мая

Ключевые события 94-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

День 94-й: Путин обсудил спецоперацию с Макроном и Шольцем, ВСУ применяет запрещенные средства ведения войны

По данным Министерства обороны России на 28 мая, с начала специальной военной операции уничтожены 182 самолета, 128 вертолетов, 1 045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3 297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1 714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 245 единиц специальной военной автомобильной техники.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар; пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.

Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили один вертолет МИ-8 ВВС Украины, 18 беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили одну баллистическую ракету «Точка-У», сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Кроме того, истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских ВВС над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенково Харьковской области. Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 6 пунктов управления, узел связи, 4 склада боеприпасов, 2 батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 260 националистов.

Минобороны России показало работу боевых ударных и транспортно-штурмовых вертолетов в специальной военной операции на Украине.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские Вооруженные силы и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что демилитаризация Украины может продлиться от 5 до 10 лет.

Сотрудники СК России завели еще семь уголовных дел против украинских командиров, имеющих отношение к преступлениям против гражданского населения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Запада о блокировании Россией иностранных судов безосновательны, поскольку военные ежедневно открывают коридоры, но киевские власти отказываются сотрудничать, взяв экипажи судов в заложники.

Фото: mid.ru

Захарова также добавила, что американские послы нашли себе «новую забаву» — истерично требовать от других стран заблокировать российские СМИ. Она назвала данные действия проявлением «диктатуры либерализма».

Европейский союз из-за угрозы голода в странах, зависящих от зерна, изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции с Украины, информирует «РИА Новости».

Депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина рассказала, что при проверках школ на территориях Луганской области, перешедших под контроль ЛНР, оказалось, что русская литература преподавалась в них как иностранная.

Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило дело по факту применения ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны. Установлено, что украинские военные с беспилотника разбрасывали денежные средства, зараженные туберкулезом.

Фото: скриншот видео от Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине. В частности, президент рассказал, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Владимира Путина к «серьезным прямым переговорам» с Владимиром Зеленским и поиску дипломатического решения конфликта на Украине.

Нижегородская область направила в донецкий Харцызск специалистов и технику для восстановления инфраструктуры. Уточняется, что регион взял шефство над городом Харцызском ДНР.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в итоге могут попасть в руки «преступных группировок», заявила директор ведомства Катрин де Болль.

Глава военно-гражданской администрации Скадовского района ДНР Сергей Швайко сообщил, что сотрудники украинской полиции сбежали из Скадовска в херсонской области 24 февраля, сразу после начала специальной операции России, таким образом оставив жителей без защиты от преступных элементов.

Народная милиция ДНР сообщает, что с начала суток уничтожила 37 украинских националистов, два бронетранспортера, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств.

Северодонецк освобожден, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

