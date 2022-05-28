Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия поразили 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.



Российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. За сутки сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Один украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» сбит в районе населенного пункта Покровка Николаевской области.

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут уничтожили передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар.

Поражены пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ракетные войска и артиллерия поразили за сутки около 550 целей ВСУ.



Маргарита Головатенко