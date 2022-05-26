Хронология военной спецоперации: самое важное за 26 мая
Ключевые события 92-го дня специальной военной операции России на Украине
День 92-й: на «Азовстали» обнаружены прятавшиеся боевики, Лукашенко поручил усилить фронт в украинском направлении
По данным Министерства обороны России на 25 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.
- На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, пока нет 100% гарантии полной зачистки завода.
- Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на полную зачистку территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе от всех спрятавшихся на его территории киевских боевиков необходимо две-три недели.
- В Николаевской области уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военных и 15 иностранных специалистов. Также ракеты поразили 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов у Николаевки и Берестового в ДНР.
- Российская ПВО сбила у Кремидовки в Одесской области доставлявший боеприпасы и вооружение украинский военно-транспортный самолет. У станции Покровск в ДНР были уничтожены во время выгрузки подразделения и техника 10-й украинской горно-штурмовой бригады, прибывшие для усиления группировки в Донбассе.
- Число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) сейчас составляет около 8 тысяч. «Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
- Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами могут провести уже до конца этого лета, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Нам нужно как можно быстрее продемонстрировать эту преступную сущность, неонацистскую сущность, с которой нам пришлось справиться, в частности в городе Мариуполе, в частности на «Азовстали», — считает он.
- «Единая Россия» предложила создать в Донбассе особую экономическую зону, сообщил секретарь генсовета партии единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Также партия закрепит ответственных депутатов Госдумы и сенаторов за каждой территорией Донбасса.
- Около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа в Курской области сегодня вновь прозвучали «хлопки». Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что окраина села Воробжа подверглась обстрелу со стороны Украины. Пострадавших среди мирных граждан нет, повреждения получили несколько домов, в том числе — здание школы.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации. «Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — подчеркнул представитель Кремля.
- Украинские националисты обстреляли село Нововоскресенское в Херсонской области реактивными кассетными боеприпасами из системы «Ураган», сообщили в Минобороны России.
- Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области и передала их в компетентные органы. Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, возле его жилища обнаружили патроны, средства сотовой связи. Другой задержанный передавал данные о перемещении российских войск и их количестве.
- Россия считает оправданным взятие российскими военными под охрану Запорожской АЭС для предотвращения утечек радиоактивных материалов, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что топливо, находящееся там, вряд ли подойдет для ядерного оружия.
- Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область до конца года полноценно перейдет на систему, когда в обороте будут гривна и рубль. Курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование ВС страны на украинском направлении. «Открылся новый фронт. Нам немедленно нужно создать оперативное направление на южном фланге», заявил он и пояснил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии с помощью дислоцированных там войск НАТО.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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