Хронология военной спецоперации: самое важное за 26 мая

Ключевые события 92-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 92-й: на «Азовстали» обнаружены прятавшиеся боевики, Лукашенко поручил усилить фронт в украинском направлении

По данным Министерства обороны России на 25 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, пока нет 100% гарантии полной зачистки завода.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на полную зачистку территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе от всех спрятавшихся на его территории киевских боевиков необходимо две-три недели.

Фото: vk.com/dnr_online_su

В Николаевской области уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военных и 15 иностранных специалистов. Также ракеты поразили 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов у Николаевки и Берестового в ДНР.

Российская ПВО сбила у Кремидовки в Одесской области доставлявший боеприпасы и вооружение украинский военно-транспортный самолет. У станции Покровск в ДНР были уничтожены во время выгрузки подразделения и техника 10-й украинской горно-штурмовой бригады, прибывшие для усиления группировки в Донбассе.

Число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) сейчас составляет около 8 тысяч. «Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами могут провести уже до конца этого лета, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Нам нужно как можно быстрее продемонстрировать эту преступную сущность, неонацистскую сущность, с которой нам пришлось справиться, в частности в городе Мариуполе, в частности на «Азовстали», — считает он.

Фото: vk.com/dnr_online_su

«Единая Россия» предложила создать в Донбассе особую экономическую зону, сообщил секретарь генсовета партии единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Также партия закрепит ответственных депутатов Госдумы и сенаторов за каждой территорией Донбасса.

Около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа в Курской области сегодня вновь прозвучали «хлопки». Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что окраина села Воробжа подверглась обстрелу со стороны Украины. Пострадавших среди мирных граждан нет, повреждения получили несколько домов, в том числе — здание школы.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации. «Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — подчеркнул представитель Кремля.

Украинские националисты обстреляли село Нововоскресенское в Херсонской области реактивными кассетными боеприпасами из системы «Ураган», сообщили в Минобороны России.

Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области и передала их в компетентные органы. Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, возле его жилища обнаружили патроны, средства сотовой связи. Другой задержанный передавал данные о перемещении российских войск и их количестве.

Россия считает оправданным взятие российскими военными под охрану Запорожской АЭС для предотвращения утечек радиоактивных материалов, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что топливо, находящееся там, вряд ли подойдет для ядерного оружия.

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область до конца года полноценно перейдет на систему, когда в обороте будут гривна и рубль. Курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование ВС страны на украинском направлении. «Открылся новый фронт. Нам немедленно нужно создать оперативное направление на южном фланге», заявил он и пояснил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии с помощью дислоцированных там войск НАТО.



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