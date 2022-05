День в истории: в соборе — планетарий, в Заинске — электростанция, в Нью-Йорке — биржа

Чем примечательна дата 17 мая?

Фото: из фондов Заинского краеведческого музея

Сегодня, 17 мая, — Всемирный день электросвязи и информационного общества. Также в этот день в Казани появился свой планетарий, открылась первая хозяйственная выставка, в Заинске начали строить ГРЭС, «Венера-6» спустилась в атмосферу второй планеты от Солнца, а по всей России была утверждена земская почта. Основана Нью-Йоркская фондовая биржа, отправилась в путь первая туристическая группа. В этот день родились: один из ведущих комедиографов Франции Патрик Алессандрен, генерал-майор Российской империи Дмитрий Зубов, актриса Анастасия Крылова, актер Василий Агапов, певец Элвин Грей. В этот день умерли: российская императрица Екатерина I, французский политический деятель Шарль Талейран, советская фигуристка Людмила Пахомова, французская оперная певица Полина Виардо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Заинск даст энергию!

17 мая 1845 года открылась первая казанская выставка «произведений земли, скота и сельских ремесел» на улице Воскресенской (ныне Кремлевская). К выставке допускался любой желающий. Этот критерий оговаривался устроителем — Министерством финансовых имуществ.

17 мая 1955 года вышло распоряжение Совета министров СССР «О строительстве государственной станции в районе села Заинск». Первые блоки были введены в эксплуатацию 23 февраля 1963 года. Если раньше в Заинcке вырабатывалось 50—60% всей электроэнергии Татарстана, то сейчас — около трети.

Фото kpfu.ru

17 мая 1964 года в Казани появляется первый планетарий, причем в нижнем Сретенском храме Петропавловского собора. Храм вернули верующим в 1989-м. Новую обсерваторию с планетарием построили в июне 2013 года. Василий Энгельгардт, в честь которого она названа, некогда поделился с городом своими астрономическими инструментами, до сих пор исправно служащими науке.

17 мая 1989 года родился Радик Юльякшин, он же Элвин Грей. Уфимец с детства играл на курае и баяне — на слух, не зная нот, а для вида хитро переворачивал страницы партитур. До пятого класса не знал русского языка. В прошлом году поп-звезда отменила все концерты в Татарстане из-за претензий со стороны Роспотребнадзора РТ, однако в этом году Грей вернулся с новыми сольниками.

Фото: Инна Серова

17 мая 2021 года «Реальное время» писало, как на казанском проспекте Универсиады закатали в асфальт ливневку. Последний раз проспект ремонтировали осенью 2016 года, с тех пор на дороге образовались колеи, значительно превышающие по глубине допустимые нормы. В исполкоме уточнили, что во время ремонта «будут приниматься необходимые меры по отведению дождевых и талых вод путем открывания колодцев ливневой канализации, а также с применением специализированной техники эксплуатирующей организации».

Венера достигнута

17 мая 1867 года в России учреждается земская почта, которая занималась пересылкой корреспонденции внутри уездов. Причем это была инициатива снизу, чтобы избежать поборов, как при отправке писем частными лицами, а прямое разрешение устраивать почты правительство выпустило только в 1870-м.

Фото galspace.spb.ru

17 мая 1969 года автоматическая межпланетная станция «Венера-6» совершает плавный спуск в атмосферу одноименной планеты. Цель — изучение физических параметров и химического состава атмосферы. Связь с аппаратом прервалась на высоте 18 км, тогда давление достигло значения 27 атмосфер, при этом программа полета станции была выполнена полностью.

Биржа в тени

17 мая 1792 года 24 брокера основали Нью-Йоркскую фондовую биржу. Они создали перечень торгуемых акций, стоимость которых была привязана к показателям капитализации. На сегодняшний день это главная биржа США. Первыми на бирже котировались акции The Bank of New York. Для торгов была арендована комната за 200 долларов в месяц.

Фото wikipedia.org

17 мая 1861 года первое в мире туристическое бюро Томаса Кука впервые в истории отправило туристическую группу в международную поездку из Лондона в Париж. В России же туризм возник только в 1877 году, когда при Кавказском обществе естествознания возник недолго просуществовавший альпийский клуб. Впоследствии Кавказ вошел в маршруты путешествий не только внутреннего, но и иностранного туризма. В конце XIX века здесь уже были дороги, гостиницы, почтовые станции и дорожные казармы.