В Казани ограничили движение возле «Татнефть Арены» в связи с новогодними праздниками

Фото: Михаил Захаров

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с 18.00 до 22.00 в Казани вводится ограничение на движение транспортных средств в районе ледового дворца спорта «Татнефть Арена». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Это связано с подготовкой и проведением новогодних мероприятий, включая «Республиканскую елку», которая пройдет 25 декабря 2024 года.



Движение будет ограничено по улице Бичурина на участке от улицы Чистопольской до улицы С. Хакима.

Анастасия Фартыгина