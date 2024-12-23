В Казани ограничили движение возле «Татнефть Арены» в связи с новогодними праздниками
В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с 18.00 до 22.00 в Казани вводится ограничение на движение транспортных средств в районе ледового дворца спорта «Татнефть Арена». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.
Это связано с подготовкой и проведением новогодних мероприятий, включая «Республиканскую елку», которая пройдет 25 декабря 2024 года.
- Движение будет ограничено по улице Бичурина на участке от улицы Чистопольской до улицы С. Хакима.
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