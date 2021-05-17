Зачем на казанском проспекте Универсиады закатали в асфальт ливневку

На ключевой магистрали столицы Татарстана начался капитальный ремонт дорожного полотна

Фото: Инна Серова

В Казани начали капремонт дорожного покрытия на проспекте Универсиады — магистрали, которая позволяет без лишних светофоров и перекрестков добраться от самого центра до границы города и наоборот. Правда, не без пробок. Последний раз проспект ремонтировали осенью 2016 года, с тех пор на дороге образовались колеи, значительно превышающие по глубине допустимые нормы. Подробности о работах, которые планируют провести на одной из главных вылетных дорог столицы Татарстана, — в материале «Реального времени».

«Все по плану»

Дорожники в оранжевых спецовках с надписью «Алексеевскдорстрой» появились на проспекте Универсиады сразу после Дня Победы и очень смутили водителей, поскольку начали выковыривать из асфальта решетки ливневой канализации и закатывать места их установки асфальтом. Народ предположил худшее: что ливневка на проспекте оказалась «туфтой» и теперь от «декорации» в виде решеток решено избавиться.

— По проспекту Универсиады ведутся плановые работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия, — сообщили в комитете внешнего благоустройства Казгорисполкома в ответ на запрос «Реального времени». — На период производства работ крышки смотровых и дождеприемных колодцев демонтируются, а колодцы закрываются металлическими листами в целях недопущения попадания строительного и постороннего мусора в канализационные сети.

В исполкоме уточнили, что во время ремонта «будут приниматься необходимые меры по отведению дождевых и талых вод путем открывания колодцев ливневой канализации

— А до начала работ ливневая канализация была в рабочем состоянии?

— До начала работ сети ливневой канализации по данному участку находились в нормативном состоянии, пропускная способность трубопроводов не была нарушена, — заверили в комитете.

В исполкоме уточнили, что во время ремонта «будут приниматься необходимые меры по отведению дождевых и талых вод путем открывания колодцев ливневой канализации, а также применением специализированной техники эксплуатирующей организации», а «при приемке выполненных работ эксплуатирующей организацией МУП «Городское благоустройство», задействованной в содержании сетей ливневой канализации, производится осмотр реконструируемого участка на предмет восстановления элементов ливневой канализации и нарушение пропускной способности».

Временные «пломбы»

Корреспондент «Реального времени» побывала на месте работ и убедилась: под решетками и люками, которые демонтируют рабочие ОАО «Алексеевскдорстрой», действительно имеются вполне рабочие бетонные колодцы, в которые осуществляется сток воды.

— Снимать с колодцев крышки и решетки полагается по технологии, — пояснил не пожелавший представиться мужчина в форменном жилете «Алексеевскдорстроя». — Это чтобы их не потерять. Мы их увезем на хранение. Мы же по всему проспекту срезать асфальт будем, потом укладывать новый, сколько времени пройдет... А когда асфальт уложим, эти «пломбы» уберем, и крышки колодцев назад поставим.

Под решетками и люками, которые демонтируют рабочие ОАО «Алексеевскдорстрой», действительно имеются вполне рабочие бетонные колодцы

Во сколько обойдется ремонт

Как сообщили в исполкоме, ремонт покрытия на проспекте Универсиады подрядчик — ОАО «Алексеевскдорстрой» — ведет по заказу ГКУ «Главтатдортранс». На вопрос о стоимости ремонта там ответили:

— Мы не заказчики, поэтому не знаем.

Не удалось выяснить цену ремонта и у заказчика, и у подрядчика: в обеих организациях на звонки не ответили. Не внес ясности и замдиректора ГКУ «Главтатдортранс» по эксплуатации — начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений Зульфат Ханмурзин. Не дослушав корреспондента, он заявил: «У нас все вопросы через приемную!». Однако и в приемной никого застать не удалось.

Среди тендеров, объявленных ГКУ «Главтатдортранс» в 2021 году на сайте госзакупок, не нашлось аукциона на ремонт проспекта Универсиады. Среди конкурсов, выигранных в 2021-м подрядчиком ОАО «Алексеевскдорстрой» такого объекта, как казанский проспект Универсиады, также не обнаружилось.

Судить о том, в какую сумму обойдется ремонт проспекта Универсиады, можно косвенно — по стоимости прошлого ремонта

Остается заметить, что ОАО «Алексеевскдорстрой» уже выиграло в 2021 году ряд тендеров ГКУ «Главататдортранса», не прилагая для этого особых усилий, так как оказалось единственным участником торгов.

Судить о том, в какую сумму обойдется ремонт проспекта Универсиады, можно косвенно — по стоимости прошлого ремонта. В 2016-м ликвидация колеи на проспекте Универсиады и участке от транспортного кольца на улице Академика Парина до границы Казани обошлась бюджету республики в 317 млн рублей.

Успешное предприятие

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс»: ОАО «Алексеевскдорстрой» — предприятие — фаворит госзакупок. И госконтракты составляют значительную долю в его выручке. В 2019 году ОАО приняло участие в 44 торговых процедурах и заключило 39 контрактов на 6,517 млрд рублей.

Фирма, созданная в 2003 году на базе Алексеевского ДРСУ, имеет собственный асфальтобетонный завод и шесть производственных площадок в Новошешминском, Елабужском и Спасском районах Татарстана. Кроме строительства и ремонта дорог «Алексеевскдорстрой» занимается их содержанием и проектно-изыскательской деятельностью. Уставный капитал компании превышает 43,3 млн рублей.

ОАО «Алексеевскдорстрой» — предприятие — фаворит госзакупок. И госконтракты составляют значительную долю в его выручке. Фото: alekseevskiy.tatarstan.ru

2019 год ОАО «Алексеевскдорстрой» завершило с выручкой, превышающей 4,76 млрд рублей, и чистой прибылью в 170,8 млн, уплатив в бюджет свыше 506 млн рублей налогов.

Предприятие обладает правом пользования одним лесным участком и одним водным объектом, а в 2018 году попало под прицел прокуратуры в связи с использованием в Новошешминском районе земельного участка площадью 1,4 тыс. кв. м под склад стройматериалов без правоустанавливающих документов.

В 2020 году «Алексеевскдорстрой» получил львиную долю госконтрактов ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (свыше 90%) и большую часть госзаказа ГКУ «Главтатдортранс» (почти 66,7 %). В 2015-2021 гг. ОАО заключило с ГКУ «Главтатдортранс» 167 контрактов на 19 млрд рублей, с «Волго-Вятскуправтодором» — 29 контрактов на 9,8 млрд рублей.