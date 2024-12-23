Прокурору Татарстана Альберту Суяргулову присвоили звание госсоветника юстиции III класса
Президент России Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана Альберту Суяргулову чин госсоветника юстиции III класса, что соответствует званию «генерал-майор». Указ об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.
Альберт Суяргулов, родившийся в 1982 году, окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт, а затем получил юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.
С 2012 года Суяргулов работал заместителем прокурора Выборгского и Курортного районов Санкт-Петербурга и на различных должностях в центральном аппарате прокуратуры города. С декабря 2022 года по сентябрь 2023 года он занимал пост заместителя прокурора Санкт-Петербурга, после чего был назначен прокурором Татарстана.
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