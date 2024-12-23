Генпрокуратура России внесла представление к ДУМ из-за фетвы о многоженстве

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Генпрокуратура России внесла представление председателю Духовного управления мусульман России (ДУМ), после того как было опубликовано религиозное предписание, допускающее многоженство. Об этом сообщило РИА «Новости».



По информации Генпрокуратуры, данное заключение противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики, направленной на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

В представлении подчеркивается, что Семейный кодекс России запрещает заключение брака, если один из граждан уже состоит в официальном браке, а федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы религиозные организации действовали в рамках своего внутреннего устава и не нарушали российское законодательство.



Анастасия Фартыгина