Несколько стран хотят стать площадками для возможной встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что несколько стран предложили свои территории для возможной встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и организации переговоров, направленных на разрешение украинского конфликта. Эти предложения продолжают поступать.



— Москва получила предложения от нескольких стран, готовых стать площадками для возможной встречи Путина и Трампа, — заявил помощник.

Ушаков, отвечая на вопросы журналистов, не стал называть страны, которые выразили готовность стать площадками для диалога. Он уточнил, что такие инициативы поступают регулярно. В частности, его спросили о том, предлагали ли премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан свои страны как площадки для этих встреч.

Накануне в ходе визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с Владимиром Путиным вопросы газовых поставок и урегулирования конфликта на Украине. Путин подтвердил готовность России продолжать поставлять газ на Запад, несмотря на заявления президента Украины о запрете транзита через его страну.

Анастасия Фартыгина