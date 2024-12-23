В Татарстане 39 женщин наградили медалью «Материнская слава» в 2024 году

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в 2024 году 39 женщин были удостоены медали «Ана даны — Материнская слава» за их значительный вклад в воспитание детей и поддержку семейных ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова, член Комитета по защите семьи, подчеркнула, что республика активно работает над поддержкой семей, включая многодетные и студенческие. В Татарстане реализуется 61 мера социальной поддержки, среди которых шесть федеральных и 55 региональных инициатив.

К числу наиболее значимых мер относятся субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсации за детские сады и выплаты для женщин, проживающих в сельской местности. Также в регионе действуют программы, направленные на улучшение жилищных условий, такие как социальная ипотека и субсидии для многодетных семей с пятью и более детьми.

Ларионова также анонсировала возможность учреждения праздника для многодетных семей, который может быть установлен 23 января. Она подчеркнула эффективность существующих мер поддержки и их положительное влияние на жизнь многих татарстанских семей.

Напомним, в Татарстане зарегистрировано 55,7 тыс. многодетных семей, число которых увеличилось в 2,3 раза за последние 12 лет. В них воспитывается каждый пятый ребенок республики. Среди многодетных семей есть такие, где воспитывают до 10 детей.

Анастасия Фартыгина