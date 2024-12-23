За 6 лет в России уложили 1 млрд кв. м асфальтобетонного покрытия

Фото: Максим Платонов

За шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионах России было уложено почти 1 млрд кв. м асфальтобетонного покрытия, из которых 140 млн кв. м — в 2024 году. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.



В рамках нацпроекта была приведена в нормативное состояние дорожная сеть 105 крупнейших городских агломераций. Несмотря на значительный рост автомобилизации и увеличенную интенсивность движения, с 2018 года количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 20%.

Правительство России приняло решение выделить более 46 млрд рублей на опережающее развитие ряда транспортных инфраструктурных проектов. Вице-премьер отметил, что подходы к развитию дорожного хозяйства будут продолжены в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни» и синхронизированы с национальными целями.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

За год эксплуатации трассы М-12 «Восток» по ней прошли более 26 млн автомобилей, было перевезено свыше 45 млн человек и 70 млн тонн грузов, что позволило жителям крупных городов сэкономить от 2 до 5 часов в пути. В 2025 году планируется продление трассы от Екатеринбурга, а в 2026 году — до Тюмени. Дорожные работы продолжатся до конца декабря, открывая новые важные транспортные объекты.



Напомним, что в Татарстане открыли объездную трассу вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах.



Анастасия Фартыгина