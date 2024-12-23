Ришат Тухватуллин получил почетное звание народного артиста Татарстана

Ришат Тухватуллин, татарский и башкирский исполнитель, получил почетное звание народного артиста Татарстана из рук раиса Рустама Минниханова. Церемония награждения прошла сегодня на Пушечном дворе Казанского кремля.

— Присвоение звания народного артиста — это большая ответственность. Я благодарен республике, руководству и, конечно же, своему народу, который поверил в меня, — поделился впечатлениями Тухватуллин.

В ходе церемонии Рустам Минниханов также наградил президента баскетбольного клуба «УНИКС» Евгения Богачева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Всего на мероприятии было вручено 49 наград, включая 10 федеральных и 39 республиканских, которые получили 53 татарстанца.



Анастасия Фартыгина