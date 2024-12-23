Военные из КНДР смогут принять участие в параде 9 Мая в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что военнослужащие КНДР могут принять участие в торжественном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 9 мая. Об этом сообщили в РИА «Новости».



На брифинге Ушаков уточнил, что воинский контингент из ряда стран будет участвовать в этом значимом событии в 2025 году. В ответ на вопрос о возможном участии армии КНДР в параде он подтвердил: «Я думаю, что да».

Напомним, что в своих соцсетях Фицо заявил, что принял официальное приглашение президента России Владимира Путина. Премьер-министр подчеркнул, что придает большое значение празднованию Дня Победы и с удовольствием посетит торжества в Москве.



Анастасия Фартыгина