В России могут заблокировать WhatsApp в 2025 году

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России в 2025 году может возрасти. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Это произойдет, если руководство компании Meta, которой принадлежит мессенджер, не выполнит требования российского законодательства относительно хранения данных пользователей и предоставления информации по запросу ФСБ.



Шейкин подчеркнул, что соблюдение законов России является обязательным для иностранных компаний, работающих на территории страны. Если WhatsApp не будет исполнять свои обязательства, это может привести к его блокировке. Парламентарий отметил, что будущее мессенджера в России будет зависеть от его позиции по вопросам хранения информации и взаимодействия с правоохранительными органами.



Анастасия Фартыгина