В Татарстане на ускорение строительства Вознесенского тракта выделили 10 млрд рублей

Правительство России выделит дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей для ускорения строительства Вознесенского тракта в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а деньги будут выделены до конца 2024 года.

Речь об участке дороги от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга», который проходит через Советский район Казани и Пестречинский район республики.

Также сообщается, что дополнительное финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию трассы М-7 «Волга», включая опережающие работы по строительству дорожных обходов для нескольких населенных пунктов в Башкортостане.

Кроме того, вне зависимости от этих мер, Кабинет министров России объявил о продолжении финансирования дорожной инфраструктуры в регионах. До конца 2024 года на строительство и ремонт автомагистралей, а также искусственных дорожных сооружений выделят более 46 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина