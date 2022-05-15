Цитаты недели: Путин — о характере России, Рогозин — о всеобщей нелюбви, Кадырова — о дружбе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

Уходящая неделя запомнилась россиянам празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и речью президента России Владимира Путина на параде. Для казанцев она примечательна еще и визитом министра культуры Чечни, дочери главы республики Айшат Кадыровой, по достоинству оценившей кухню и инвестпроекты Татарстана. По-прежнему одна из ключевых тем информационной повестки в мире специальная военная операция на Украине, а также риски ядерной войны и продовольственного кризиса. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О нравственной деградации Запада

CША, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно всё это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу.

Неделя началась с одного из любимых праздников россиян — Дня Победы в Великой Отечественной войне, ее 77-й годовщины. С поздравительной речью на Красной площади в Москве выступил президент страны Владимир Путин. В своем выступлении глава государства вновь отметил, что начало спецоперации на Украине — вынужденный шаг, а вместе с тем и «решение суверенной, сильной, самостоятельной страны». Путин подчеркнул, что благодаря спецоперации удалось дать «упреждающий отпор агрессии», а именно вторжению на исторические территории. Пока же она продолжается, по его словам, российская армия и ополченцы Донбасса продолжают сражаться за Родину и ее будущее, «чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам».



О дороге молодым

В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым. Важным этапом для меня стало и 17 марта — в этот день исполнилось 10 лет моего губернаторства. Возглавить мою родную Томскую область в уже далеком 2012-м году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу. Для меня это очень важно.

Последний день майских выходных ознаменовался «губеранаторопадом» — главы сразу пяти регионов сообщили, что уходят в отставку. Запустил «флешмоб» губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который решил оставить свой пост в силу законодательных ограничений — отработаны два срока, а также из-за пенсионного возраста он решил уступить кресло более молодому преемнику. Исполнять его обязанности до выборов президент России назначил Владимира Мазура, который при знакомстве с томскими депутатами дважды перепутал название вверенного ему региона. Врио томского губернатора в своей речи заявил, что его предшественник «внес вклад в развитие Тюменской области», а «Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков».



О цене санкций

Санкции не обеспечат мир, они лишь ускорят разрастание продовольственного и топливного кризиса. В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену.

Санкционной агрессией Запада обеспокоена не только Россия, но и весь мир. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин предупредил о пагубных последствиях этой экономической войны — расплачиваться за них, по его словам, придется ни в чем не повинным детям. Если же с помощью санкций западные страны хотят добиться установления мира на Украине, то это бессмысленно, уверен Дай Бин.

Об отсутствии любви в мире

Меня часто спрашивают, что же делать, когда нас, русских, россиян, многие страны не любят? Отвечаю: в мире вообще никто никого не любит. Французы не любят немцев, немцы терпеть не могут англичан, англичане — всех европейцев и американцев вместе взятых. Однако, это никак не мешает им сбиваться в блоки и союзы для достижения общих целей. Эти общие цели продиктованы либо общим страхом, либо общим интересом, либо и тем, и другим одновременно. Нам, русским, россиянам, не стоит искать в мире любви и понимания. Надо делать то, что выгодно нашей многоэтничной нации и государству.

На фоне русофобии, ярко проявившей себя на Западе после начала спецоперации, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил всех отрезвить — россиянам и не стоит ждать теплого отношения к себе, потому что любви в мире нет. Не питают симпатии друг к другу и народы стран, объединившихся против России, уверяет бывший постпред России при НАТО. В сложившейся ситуации Рогозин рекомендует быть эгоистичнее на внешнеполитической арене и сплоченнее на внутренней, «свято хранить межнациональный мир и уважение к верованиям, обычаям и культурам друг друга».



О дружбе Чечни и Татарстана

То, с какой любовью в республике относятся к своим национальным традициям, обычаям, и в то же время насколько здесь для сохранения своей самобытности используют прогрессивные и современные технологии! Я под большим впечатлением от того, как много в республике вкладывают в культуру инвестиций, труда, человеческих ресурсов. Я влюбилась в татарскую культуру! Нам точно есть о чем дружить!

В Казани прошли Дни чеченской культуры, на которые приехала министр культуры Чечни и дочь главы республики Айшат Кадырова. Татарстанская столица ей пришлась по душе. Оценила она как татарстанскую кухню, так и в целом культурную жизнь — на родину глава Минкульта Чечни отправилась вдохновленной. «Мы вернемся в Грозный с новыми идеями, эмоциями, силами», — заявила она.



О риске полноценной ядерной войны

В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи. 1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». 2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. 3. Это будет катастрофическим для всех сценарием.

Разговоры об угрозе ядерной войны на фоне неспокойной геополитической обстановки не стихают. Высказался и экс-президент России, заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Он считает, что ядерная война вполне возможна, если между Москвой и НАТО вспыхнет открытый конфликт, так как альянс продолжает создавать из Украины антироссийское оружие. Медведев обратил внимание, что «тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом» пытаются внушить западные «говорящие головы».



О бездумной пиар-акции киевского режима

Таким образом, данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов.

В День Победы официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о срыве крупной провокации по захвату острова Змеиный, которая готовилась по личному поручению украинского президента Владимира Зеленского. Помогали в ее организации американские и британские советники, уверяют в ведомстве. 10 мая Минобороны России представило окончательную сводку по «большим потерям» киевского режима по итогам «бессмысленной с военной точки зрения» операции — на острове оставались тела 27 боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов.



О надобности и ненадобности



Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание — отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие.

В СМИ разлетелась новость, что не выходившая в эфир Первого канала программа «Вечерний Ургант» закрыта. В сети появились снимки разбираемой студии, которую якобы не трогали с начала истории телепередачи. Информацию опровергли на Первом канале, назвав ее «чушью собачьей». Подключилась и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая не сомневается, что Иван Ургант вновь появится на телеэкранах. Однако там пока все развлекательные передачи сведены к минимуму из-за спецоперации. И Симоньян, вероятно, намекнула, что возращение Урганта произойдет не раньше, чем изменится повестка.

