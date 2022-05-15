Цитаты недели: Путин — о характере России, Рогозин — о всеобщей нелюбви, Кадырова — о дружбе
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя запомнилась россиянам празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и речью президента России Владимира Путина на параде. Для казанцев она примечательна еще и визитом министра культуры Чечни, дочери главы республики Айшат Кадыровой, по достоинству оценившей кухню и инвестпроекты Татарстана. По-прежнему одна из ключевых тем информационной повестки в мире специальная военная операция на Украине, а также риски ядерной войны и продовольственного кризиса. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О нравственной деградации Запада
Неделя началась с одного из любимых праздников россиян — Дня Победы в Великой Отечественной войне, ее 77-й годовщины. С поздравительной речью на Красной площади в Москве выступил президент страны Владимир Путин. В своем выступлении глава государства вновь отметил, что начало спецоперации на Украине — вынужденный шаг, а вместе с тем и «решение суверенной, сильной, самостоятельной страны». Путин подчеркнул, что благодаря спецоперации удалось дать «упреждающий отпор агрессии», а именно вторжению на исторические территории. Пока же она продолжается, по его словам, российская армия и ополченцы Донбасса продолжают сражаться за Родину и ее будущее, «чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам».
О дороге молодым
Последний день майских выходных ознаменовался «губеранаторопадом» — главы сразу пяти регионов сообщили, что уходят в отставку. Запустил «флешмоб» губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который решил оставить свой пост в силу законодательных ограничений — отработаны два срока, а также из-за пенсионного возраста он решил уступить кресло более молодому преемнику. Исполнять его обязанности до выборов президент России назначил Владимира Мазура, который при знакомстве с томскими депутатами дважды перепутал название вверенного ему региона. Врио томского губернатора в своей речи заявил, что его предшественник «внес вклад в развитие Тюменской области», а «Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков».
О цене санкций
Санкции не обеспечат мир, они лишь ускорят разрастание продовольственного и топливного кризиса. В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену.
Санкционной агрессией Запада обеспокоена не только Россия, но и весь мир. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин предупредил о пагубных последствиях этой экономической войны — расплачиваться за них, по его словам, придется ни в чем не повинным детям. Если же с помощью санкций западные страны хотят добиться установления мира на Украине, то это бессмысленно, уверен Дай Бин.
Об отсутствии любви в мире
На фоне русофобии, ярко проявившей себя на Западе после начала спецоперации, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил всех отрезвить — россиянам и не стоит ждать теплого отношения к себе, потому что любви в мире нет. Не питают симпатии друг к другу и народы стран, объединившихся против России, уверяет бывший постпред России при НАТО. В сложившейся ситуации Рогозин рекомендует быть эгоистичнее на внешнеполитической арене и сплоченнее на внутренней, «свято хранить межнациональный мир и уважение к верованиям, обычаям и культурам друг друга».
О дружбе Чечни и Татарстана
В Казани прошли Дни чеченской культуры, на которые приехала министр культуры Чечни и дочь главы республики Айшат Кадырова. Татарстанская столица ей пришлась по душе. Оценила она как татарстанскую кухню, так и в целом культурную жизнь — на родину глава Минкульта Чечни отправилась вдохновленной. «Мы вернемся в Грозный с новыми идеями, эмоциями, силами», — заявила она.
О риске полноценной ядерной войны
Разговоры об угрозе ядерной войны на фоне неспокойной геополитической обстановки не стихают. Высказался и экс-президент России, заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Он считает, что ядерная война вполне возможна, если между Москвой и НАТО вспыхнет открытый конфликт, так как альянс продолжает создавать из Украины антироссийское оружие. Медведев обратил внимание, что «тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом» пытаются внушить западные «говорящие головы».
О бездумной пиар-акции киевского режима
В День Победы официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о срыве крупной провокации по захвату острова Змеиный, которая готовилась по личному поручению украинского президента Владимира Зеленского. Помогали в ее организации американские и британские советники, уверяют в ведомстве. 10 мая Минобороны России представило окончательную сводку по «большим потерям» киевского режима по итогам «бессмысленной с военной точки зрения» операции — на острове оставались тела 27 боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов.
О надобности и ненадобности
В СМИ разлетелась новость, что не выходившая в эфир Первого канала программа «Вечерний Ургант» закрыта. В сети появились снимки разбираемой студии, которую якобы не трогали с начала истории телепередачи. Информацию опровергли на Первом канале, назвав ее «чушью собачьей». Подключилась и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая не сомневается, что Иван Ургант вновь появится на телеэкранах. Однако там пока все развлекательные передачи сведены к минимуму из-за спецоперации. И Симоньян, вероятно, намекнула, что возращение Урганта произойдет не раньше, чем изменится повестка.
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