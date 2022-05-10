Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул пост

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин оставляет свой пост. Заявлении опубликовано на сайте администрации региона.

«Уважаемые жители Томской области! Дорогие земляки! Я оставляю пост губернатора», — говорится на сайте администрации Томской области.

Жвачкин заявил, что он «один из самых взрослых губернаторов» в России и следует дать «дорогу молодым». В этом году чиновнику исполнилось 65 лет. Он также отметил, что 17 марта 2022 года исполнилось десять лет его губернаторства.

— Возглавить мою родную Томскую область в уже далеком 2012 году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу. Для меня это очень важно. Тогда, в 2012-м, меня выбрал депутатский корпус. Спустя 5 лет я одержал победу на всенародных выборах, — напомнил Жвачкин.

Он обратил внимание, что российский закон «ограничивает для губернаторов работу двумя сроками». По его словам, решение об отставке поддержано главой государства Владимиром Путиным.

Жвачкин выразил благодарность «каждому из миллиона жителей области за поддержку и понимание». Он также добавил, что после ухода с поста губернатора останется жить в Томске.

Ранее сообщалось, что по вопросу проведения губернаторских выборов в 2022 году пока нет окончательного решения. В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают вопрос об отмене прямых выборов губернаторов.

Маргарита Головатенко