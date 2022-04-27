В ООН создали группу по эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам сформировало группу для эвакуации мирного населения с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, сегодня также проходили контакты с Россией и Украиной по дальнейшим действиям в гуманитарной сфере, передает «Интерфакс».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что необходимо решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали».

Позднее представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных жителей с «Азовстали».



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Диана Жиленкова