В Минобороны России сообщили об эвакуации 50 граждан с «Азовстали»

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Мариуполе с комбината «Азовсталь» эвакуировали 50 мирных жителей, среди них есть 11 детей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

— По инициативе руководства Российской Федерации 6 мая 2022 года проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате «Азовсталь» гражданских лиц, — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Все эвакуированные граждане переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в места временного размещения. Гуманитарная операция на предприятии продолжится и завтра, 7 мая.

Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с территории комбината, из Мариуполя и прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек. О начале третьей операции по эвакуации мирных граждан из Мариуполя в ООН сообщили накануне.

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Диана Жиленкова