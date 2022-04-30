Губернатор Курской области: пункт пропуска Крупец обстреляли со стороны Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска Крупец в Рыльском районе был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона в его Telegram-канале.
По словам Старовойта, по пункту пропуска около 15:30 было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневую точку удалось быстро подавить. Жертв, пострадавших и разрушений нет.
27 апреля, в 2:45 в Курской области сработала система ПВО. Жертв и разрушений не было.
24 апреля пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины. Раненых и погибших в результате инцидента не было также.
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