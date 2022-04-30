Путин подписал указ о выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе

Президент России Владимир Путин подписал указ единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденной территории Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Согласно нему, в мае 2022 года будут произведены выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на этих территориях. Решение принято в связи с 77-й годовщиной Победы в ВОВ.

Фото: Максим Платонов

18 апреля Путин установил выплаты в случае гибели пограничников России на границе c Украиной, ДНР и ЛНР. Они составят 5 млн рублей.



Дарья Акимова