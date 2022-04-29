Хронология военной спецоперации: самое важное за 29 апреля

Ключевые события 65-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 65-й: уничтожение корпусов ракетно-космического предприятия в Киеве, Россия не считает, что воюет с НАТО

По данным Министерства обороны России на 29 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 646 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 475 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 184 орудия полевой артиллерии и миномета, 640 беспилотных летательных аппаратов, 305 установок реактивных систем залпового огня, 279 зенитных ракетных комплексов, 142 самолета и 112 вертолетов.



Министерство обороны России сообщило об уничтожении производственных корпусов предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Цель поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на Украине уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. За прошлую ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России ликвидировала 112 военных объектов Украины, в том числе 95 мест сосредоточения военнослужащих и техники и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения. У Каменки сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».

Ракетные войска России в ночь на 29 апреля поразили 13 военных объектов. В частности, около села Гороховское Николаевской области уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой ВСУ 27 апреля около 23 часов (по мск) нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Поражены также шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ, доложили в Минобороны России.

За 29 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой и реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» у села Топольское. Артиллерийскими подразделениями поражены 64 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 опорных пунктов, семь позиций артиллерии и пять пунктов управления. В результате уничтожено свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей, проинформировало Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

В ведомстве также рассказали об уничтожении в течение дня еще 38 военных объектов Украины, в том числе 20 взводных опорных пунктов, 11 районов скопления военнослужащих и военной техники, склад горючего у Вольного Поля и радиолокационной станции недалеко от пгт Печенеги. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 22 украинских военных объекта, включая пять взводных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего. Ракетные войска поразили пусковую установка ЗРК «Бук-М1» и вертолет Ми-24, сообщили в Минобороны РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда ее цели будут достигнуты. Он напомнил, что для Вооруженных сил РФ любая поставка вооружений киевскому режиму из-за рубежа на территории Украины — законная цель. При этом он отметил, что Москве известны маршруты транспортировки вооружений от НАТО. Лавров подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации на Украине никогда не использовала наемников. Он также обратил внимание, что Россия не считает, что воюет с НАТО. В тоже время альянс, по его мнению, «полагает, что воюет с Россией».



Фото: kremlin.ru

Прокомментировал Лавров и российско-украинские переговоры, вновь охарактеризовав их словом «застопорились». Причина этого — непоследовательная позиция Киева и его желание «постоянно играть в игры». По мнению главы МИД РФ, значительного прогресса в переговорах можно добиться, если бы члены киевской делегации были «честными и добросовестными переговорщиками». Лавров также отметил, что Москва не против, чтобы ряд стан дал Украине гарантии безопасности.

В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры в Святогорске (ДНР). Кроме того, в Краматорске неонацисты оборудовали огневые точки в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева. По данным Минобороны России, их жителей они силой удерживают в квартирах.



Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил об очередной провокации, которую готовит киевский режим для дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, рядом с водозабором хозяйственно-питьевого снабжения в селе Пискуновка (ДНР) ВСУ развернули артиллерийскую батарею — три гаубицы Д-30. Они хотят спровоцировать ответный огонь по водозабору со стороны российских Вооруженных сил. При его уничтожении без воды останется 27 населенных пунктов, в которых проживают более 15 тысяч человек. Эту провокацию киевские власти намерены в ближайшее время использовать «для обвинения российских военнослужащих в якобы бесчинствах по отношению к мирным гражданам» и осветить ее в украинских и западных СМИ, предупреждает Мизинцев.

Фото: function.mil.ru

Отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт Белая Березка Трубчевского района 29 апреля подверглось минометному обстрелу с территории Украины. Никто не пострадал. Повреждения получили сети водо- и электроснабжения, на кладбище упало дерево, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Курской области в Рыльском районе, который находится на границе, со стороны Украины из минометов обстреляли пункт пропуска в селе Крупец. Инцидент произошел около 8 часов утра. «Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.



Со 2 марта Россия доставила на Украину 16 489,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинский изделий. Проведены 933 гуманитарные акции. Шесть из них организовали в ДНР и Запорожской области за минувшие сутки — мирным жителям передали 282 тонны гуманитарной помощи, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

Кадр видео Минобороны России

За прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 21 972 человека, в том числе 2 693 ребенка. В общей сложности с начала спецоперации вывезли 1 043 843 мирных жителей, из которых 190 329 — дети. Государственную границу РФ пересекли 135 664 личных автомобиля, сообщили в Минобороны России.

Военными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращение с гражданским населением и применения запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) в отношении военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В ночь с 27 на 28 апреля ее командование, зная, что в городе Стаханов (ЛНР) находятся мирные жители, приказало обстрелять его, в том числе и из артиллерийского вооружения. Повреждены частные дома, два человека получили осколочные ранения, один из них умер. Следы преступлений зафиксированы, заявили в СКР.

Последствия обстрела украинскими военнослужащими города Стаханов. Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России намерен дать правовую оценка информации об обучении представителей нацистского полка «Азов» канадскими военными инструкторами. По данным ведомства, для этого была организована тренировочная миссия. Следователи расследуют этот факт в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и расследовать факт обстрела украинскими националистами православного храма XVIII века в городе Рубежное (ЛНР). СМИ сообщали, что осколками повреждены стены здания, разрушен ряд построек рядом с ним. В момент нанесения удара по храму в нем находились прихожане — там шла служба, заявили в Следкоме.

Фото: sledcom.ru

Бастрыкин поручил расследовать обстрел города Макеевки в ДНР националистическими формированиями Украины, зафиксированный 28 апреля. В результате происшествия ранения получили 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Состояние пяти пострадавших, среди которых два ребенка, оценивается как тяжелое, заявили в пресс-службе СКР.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «на переговорном треке пока нет новостей». Также пресс-секретарь президента России анонсировал вручение большому количеству участников спецоперации на Украине государственных наград.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на $250 миллионов. Для расширения поставок дополнительное финансирование должен санкционировать Конгресс.



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.