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Лавров: страны НАТО делают все, чтобы помешать политическим договоренностям России и Украины

07:21, 30.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: страны НАТО делают все, чтобы помешать политическим договоренностям России и Украины
Фото: kremlin.ru

Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации России на Украине путем достижения политических договоренностей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, на Украину через Польшу и другие страны Североатлантического альянса «нескончаемым потоком» поставляют различные вооружения. Все это делается якобы для «борьбы с вторжением», однако на самом деле США и Евросоюз планируют воевать с Россией «до последнего украинца».

Фото: nato.int

Как отметил министр, им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений. По словам Лаврова, если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании кризиса на Украине, то они «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы», передает ТАСС.

Накануне глава МИД России заявил, что страна не воюет с альянсом. Причем НАТО полагает, что находится в состоянии войны с российским государством.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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