Лавров: страны НАТО делают все, чтобы помешать политическим договоренностям России и Украины

Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации России на Украине путем достижения политических договоренностей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.



По его словам, на Украину через Польшу и другие страны Североатлантического альянса «нескончаемым потоком» поставляют различные вооружения. Все это делается якобы для «борьбы с вторжением», однако на самом деле США и Евросоюз планируют воевать с Россией «до последнего украинца».

Фото: nato.int

Как отметил министр, им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений. По словам Лаврова, если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании кризиса на Украине, то они «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы», передает ТАСС.

Накануне глава МИД России заявил, что страна не воюет с альянсом. Причем НАТО полагает, что находится в состоянии войны с российским государством.

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Диана Жиленкова