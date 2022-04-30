В Минобороны России заявили об уничтожении склада вооружений в Днепропетровской области Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы страны уничтожили командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 17 украинских военных объектов. В частности восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта.

Также авиация ВКС России поразила два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, пять складов боеприпасов и горючего. Уничтожены больше 200 националистов и 23 единицы бронетехники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, российские средства ПВО сбили в воздухе Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области. Также над населенным пунктом Владимировка уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки ДНР.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2 678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1 196 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Утром сообщалось, что за ночь ракетные войска России поразили четыре украинских военных объекта, в том числе два пункта управления подразделений ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня и радиолокационную станцию. Ликвидированы свыше 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники.



Дарья Акимова