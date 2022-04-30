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В Брянской области на территорию поселка Жеча попали два снаряда

10:18, 30.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Брянской области на территорию поселка Жеча попали два снаряда
Фото: скриншот видео Минобороны России

При выполнении действий по недопущению проникновения украинского самолета на территорию России в поселок Жеча Брянской области попало два снаряда. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, жертв в результате инцидента нет. Самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские средства ПВО обнаружили сегодня в 06.50. В результате попадания снарядов была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала и прилегающая территория, передает RT.

Вчера в Брянской области ВСУ обстреляли отделение пограничного управления ФСБ в поселке Белая Березка. В результате происшествия никто не пострадал, однако повредились сети водо- и электроснабжения.

Несколько дней назад на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска загорелись резервуары, а две недели назад ВСУ обстреляли жилые дома в регионе.

Диана Жиленкова
Происшествия

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