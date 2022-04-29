Эльвира Набиуллина: «Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс»

Глава российского Центробанка — о «структурной перестройке» экономики, товарном дефиците, инфляции, ВВП и курсе рубля

Сегодня Банк России понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, с 17% до 14% годовых. На традиционной пресс-конференции после заседания Совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причины такого решения, дав собственный экономический прогноз на этот год, а также рассказала о «судьбе» рубля, какой его видят в Банке России. Ключевые заявления Набиуллиной — в материале «Реального времени».

Два аргумента в пользу снижения ключевой ставки

Напомним, 28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики. С 11 апреля ставку снизили до 17%, а спустя 18 дней — до 14%, не исключая дальнейшего понижения.

— Снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков, — отметила Набиуллина.



Есть два аргумента в пользу снижения ставки. Первый — снижение инфляционного давления и инфляционных ожиданий:

— Это отражает исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепление рубля. В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта. Однако оно продолжает оставаться высоким. Инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года. По данным опросов населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди считают, что цены уже не будут расти так быстро, — сообщила глава регулятора.

Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, не исключая дальнейшего понижения. Фото: flickr.com

Второй аргумент — снижение экономической активности:

— Разрыв технологических, производственных и логистических цепочек, остановка деятельности некоторых иностранных компаний приводят к уменьшению ассортимента и доступности многих потребительских товаров. Один из наиболее характерных примеров — автомобильная промышленность. Серьезные проблемы испытывают компании, применявшие зарубежное сырье или комплектующие, запасы которых постепенно заканчиваются. Вопрос в том, насколько эти трудности будут временными, как быстро бизнесу удастся найти новых поставщиков и заменить выпавшие из производственной цепи звенья, — отметила она.



По ее словам, сейчас из-за неопределенности в экономике снижается инвестиционный спрос — компании скорее готовы вложить свободные деньги в безрисковые активы или вернуть акционерам, чем направить на развитие. А часть инвестиционных проектов вовсе потеряла актуальность и уже не может быть завершена.

Пик инфляции придется на конец года, а к цели в 4% она вернется только в 2024 году

По итогам года снижение ВВП составит 8—10%, при этом нижняя точка спада придется на IV квартал.

— Постепенное исчерпание шоков предложения и спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства, будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года. Из-за высокой базы сравнения I квартала этого года изменение ВВП в целом по следующему году в сравнении со всем 2022 годом составит от 0 до минус 3%, — отметила Набиуллина и сообщила, что к концу 2023 года ВВП увеличится на 4—5,5% по сравнению с концом этого.

А вот ситуация на рынке труда спокойная — по мнению главы ЦБ, в марте была исторически низкая безработица, правда, цифр она не назвала.

— Однако происходящая трансформация экономики ставит перед рынком труда новые задачи. Структура занятости неизбежно будет меняться. Может потребоваться значимое перераспределение трудовых ресурсов как между отраслями и профессиями, так и географически. Мы будем оценивать, как эти процессы будут влиять на темпы структурной перестройки экономики, а значит, и на инфляционные процессы, — подчеркнула Набиуллина.

Ситуация на рынке труда спокойная — по словам главы ЦБ, в марте была исторически низкая безработица, правда, цифр она не назвала. Фото: duma.gov.ru

Другие прогнозы главы ЦБ:

Профицит платежного баланса может составить $145 млрд — но эта ситуация неблагоприятная и отражает только то, что импорт сокращается гораздо сильнее, чем экспорт.

— но эта ситуация неблагоприятная и отражает только то, что импорт сокращается гораздо сильнее, чем экспорт. В этом году инфляция достигнет 18—23% — на нее будут влиять ограничения со стороны предложения товаров и услуг. Пик придется на конец года.

Годовая инфляция за следующие 12 месяцев по состоянию на апрель 2023 года будет находиться в диапазоне 10—12%.

В итоге инфляция за 2023 год снизится до 5—7%, а в 2024-м вернется к цели в 4%.

Текущий прогноз по средней ключевой ставке на этот год составляет 12,5—14%, на следующий — 9—11% и на 2024 год — 6—8%.



— Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности. Одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса, но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Пока наиболее вероятным для нас является тот сценарий, когда проинфляционные факторы и риски превалируют, — заметила Набиуллина.

«Мы, как регулятор банковский, не можем долго быть собственником банка»

Затронула глава ЦБ и другие темы. Она сообщила, что регулятор поддержал объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ:

— Вы знаете, мы готовили «Открытие», работали с потенциальными инвесторами, и, кстати, они были. Но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок, но понимаем, что мы, как регулятор банковский, не можем долго быть собственником банка, — заявила Набиулллина.

Регулятор поддержал объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Фото: Максим Платонов

По ее словам, конфигурация сделки по объединению банков еще в процессе обсуждения.

«Мы не таргетируем никакой уровень курса»

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России. Несколько дней назад секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о проекте по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями.

— Регулятор исходит из того, что при тех ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета, курс должен оставаться плавающим, должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры, соответственно, покупают, — отметила она. — Что касается некоего компромиссного курса, который будет выгоден и экспортерам, и импортерам, еще раз хочу подчеркнуть, что мы не таргетируем никакой уровень курса. Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс, но сейчас он в рамках ограничений движения капитала. И такой задачи у нас нет — искать какой-то компромиссный курс.

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России. Фото: Анна Сейтумерова

Затронула она и ограничения на покупку наличной валюты гражданами. По ее словам, вряд ли это возможно снять их досрочно, до сентября.

«Ни о каком дефолте речи не может идти»

Также Набиуллина еще раз заявила, что дефолта в России не будет.

— Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам: я бы еще раз хотела заметить, что у Министерства финансов есть ресурсы, и с экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти, — сказала она.



При этом глава ЦБ уточнила, что есть сложности с платежами: «Я надеюсь, что все это пройдет и закончится успешно».