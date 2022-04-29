Эльвира Набиуллина: «Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс»
Глава российского Центробанка — о «структурной перестройке» экономики, товарном дефиците, инфляции, ВВП и курсе рубля
Сегодня Банк России понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, с 17% до 14% годовых. На традиционной пресс-конференции после заседания Совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причины такого решения, дав собственный экономический прогноз на этот год, а также рассказала о «судьбе» рубля, какой его видят в Банке России. Ключевые заявления Набиуллиной — в материале «Реального времени».
Два аргумента в пользу снижения ключевой ставки
Напомним, 28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики. С 11 апреля ставку снизили до 17%, а спустя 18 дней — до 14%, не исключая дальнейшего понижения.
— Снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков, — отметила Набиуллина.
Есть два аргумента в пользу снижения ставки. Первый — снижение инфляционного давления и инфляционных ожиданий:
— Это отражает исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепление рубля. В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта. Однако оно продолжает оставаться высоким. Инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года. По данным опросов населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди считают, что цены уже не будут расти так быстро, — сообщила глава регулятора.
Второй аргумент — снижение экономической активности:
— Разрыв технологических, производственных и логистических цепочек, остановка деятельности некоторых иностранных компаний приводят к уменьшению ассортимента и доступности многих потребительских товаров. Один из наиболее характерных примеров — автомобильная промышленность. Серьезные проблемы испытывают компании, применявшие зарубежное сырье или комплектующие, запасы которых постепенно заканчиваются. Вопрос в том, насколько эти трудности будут временными, как быстро бизнесу удастся найти новых поставщиков и заменить выпавшие из производственной цепи звенья, — отметила она.
По ее словам, сейчас из-за неопределенности в экономике снижается инвестиционный спрос — компании скорее готовы вложить свободные деньги в безрисковые активы или вернуть акционерам, чем направить на развитие. А часть инвестиционных проектов вовсе потеряла актуальность и уже не может быть завершена.
Пик инфляции придется на конец года, а к цели в 4% она вернется только в 2024 году
По итогам года снижение ВВП составит 8—10%, при этом нижняя точка спада придется на IV квартал.
— Постепенное исчерпание шоков предложения и спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства, будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года. Из-за высокой базы сравнения I квартала этого года изменение ВВП в целом по следующему году в сравнении со всем 2022 годом составит от 0 до минус 3%, — отметила Набиуллина и сообщила, что к концу 2023 года ВВП увеличится на 4—5,5% по сравнению с концом этого.
А вот ситуация на рынке труда спокойная — по мнению главы ЦБ, в марте была исторически низкая безработица, правда, цифр она не назвала.
— Однако происходящая трансформация экономики ставит перед рынком труда новые задачи. Структура занятости неизбежно будет меняться. Может потребоваться значимое перераспределение трудовых ресурсов как между отраслями и профессиями, так и географически. Мы будем оценивать, как эти процессы будут влиять на темпы структурной перестройки экономики, а значит, и на инфляционные процессы, — подчеркнула Набиуллина.
Другие прогнозы главы ЦБ:
- Профицит платежного баланса может составить $145 млрд — но эта ситуация неблагоприятная и отражает только то, что импорт сокращается гораздо сильнее, чем экспорт.
- В этом году инфляция достигнет 18—23% — на нее будут влиять ограничения со стороны предложения товаров и услуг. Пик придется на конец года.
- Годовая инфляция за следующие 12 месяцев по состоянию на апрель 2023 года будет находиться в диапазоне 10—12%.
- В итоге инфляция за 2023 год снизится до 5—7%, а в 2024-м вернется к цели в 4%.
- Текущий прогноз по средней ключевой ставке на этот год составляет 12,5—14%, на следующий — 9—11% и на 2024 год — 6—8%.
— Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности. Одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса, но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Пока наиболее вероятным для нас является тот сценарий, когда проинфляционные факторы и риски превалируют, — заметила Набиуллина.
«Мы, как регулятор банковский, не можем долго быть собственником банка»
Затронула глава ЦБ и другие темы. Она сообщила, что регулятор поддержал объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ:
— Вы знаете, мы готовили «Открытие», работали с потенциальными инвесторами, и, кстати, они были. Но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок, но понимаем, что мы, как регулятор банковский, не можем долго быть собственником банка, — заявила Набиулллина.
По ее словам, конфигурация сделки по объединению банков еще в процессе обсуждения.
«Мы не таргетируем никакой уровень курса»
Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России. Несколько дней назад секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о проекте по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями.
— Регулятор исходит из того, что при тех ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета, курс должен оставаться плавающим, должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры, соответственно, покупают, — отметила она. — Что касается некоего компромиссного курса, который будет выгоден и экспортерам, и импортерам, еще раз хочу подчеркнуть, что мы не таргетируем никакой уровень курса. Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс, но сейчас он в рамках ограничений движения капитала. И такой задачи у нас нет — искать какой-то компромиссный курс.
Затронула она и ограничения на покупку наличной валюты гражданами. По ее словам, вряд ли это возможно снять их досрочно, до сентября.
«Ни о каком дефолте речи не может идти»
Также Набиуллина еще раз заявила, что дефолта в России не будет.
— Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам: я бы еще раз хотела заметить, что у Министерства финансов есть ресурсы, и с экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти, — сказала она.
При этом глава ЦБ уточнила, что есть сложности с платежами: «Я надеюсь, что все это пройдет и закончится успешно».
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