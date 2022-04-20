Игорь Левитин — о парадоксах энергоэффективности: «Чем больше субъект экономит, тем больше передает — вот тут всегда дискуссия»

На заседании правительства РТ искали пути повышения энергоэффективности до 2035 года

Фото: Максим Платонов

Татарстанская энергосистема избавится от дефицита мощности к 2025 году после запуска в эксплуатацию Лемаевской ПГУ на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Лушниковской ПГУ на ПАО «Казаньоргсинтез» — спрогнозировал самодостаточное будущее генерации заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Накануне на крупнейшей выставочной площадке Казани открылась 22-я международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбержение», куда прибыла представительная делегация федеральных гостей под руководством помощника президента России Игоря Левитина. О том, чем обернется введение новых мощностей для потребителей, почему ТГК-16 доверили управлять татарстанскими генерирующими активами СИБУРа и кому поручили готовить новую федеральную госпрограмму энергосбережения до 2035 года, — в репортаже «Реального времени».

Госпрограмма энергоэффективности 2.0 появится в сентябре

Татарстанский энергетический форум (ТЭФ) продолжил федеральную повестку по обновлению Стратегии энергосбережения и энергоэффективности, принятой в стране еще в 2007 году. Как известно, Россия достигла снижения энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) на 9% вместо запланированных 40% к 2020 году. Иначе говоря, энергетические расходы на единицу произведенного товара все еще высоки по сравнению с зарубежными странами, но отказываться от курса на повышение эффективности национальной экономики федеральные власти не собираются.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе поручил разработать новую программу повышения энергоэффективности до 2035 года. Замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, выступая на форуме, напомнил, что проект госпрограммы 2.0 нацеливает на снижение энергоемкости на 35%, особенно в энергоемких отраслях. По его словам, в настоящее время 81 субъект реализует программы энергосбережения общей стоимостью 215 млрд рублей. При этом средний темп снижения энергоемкости составляет 0,6% в год. Чтобы приблизиться к новой цели, надо идти с темпом в 2,7% в год, отметил он.

Новая государственная программа энергосбережения до 2035 года будет разрабатываться правительством вместе с Госсоветом РФ, напомнил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов

Новая государственная программа энергосбережения до 2035 года будет разрабатываться правительством вместе с Госсоветом РФ, напомнил заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альберт Каримов. По его словам, создана рабочая группа, куда входит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Проведено несколько заседаний, представлена рабочая концепция, и очередное заседание рабочей группы пройдет сегодня, — анонсировал он предстоящую встречу.

Татарстан снизит энергоемкость ВРП почти на треть

На общем фоне Татарстан продемонстрировал чудеса энергоэффективности в региональной экономике. Как сообщил Альберт Каримов, энергоемкость ВРП республики за эти годы снизилась на 26,2%. На первый взгляд, может показаться, что татарстанские темпы оказались выше среднероссийского уровня в 9%. Однако в абсолютном выражении расхода условного топлива на 1 млн рублей произведенной продукции региональная экономика отстает от российской. Как следовало из его презентации, совокупное потребление топливно-энергетических ресурсов составляет 20,23 тонны условного топлива (т.у.т.) на 1 млн руб., тогда как среднероссийский показатель — 9,32 тонны условного топлива.

Другой диссонанс, «смазавший» рекорды энергоэффективности, обнаружился в постпандемийный год. На фоне роста производства по итогам 2021 года энергоемкость в республике выросла на 3,7%, тогда как в целом по стране снизилась на 0,02%, следовало из слайдов. Альберт Каримов оправдал это тем, что объемы производства в Татарстане перешагнули за отметку в 4 трлн рублей, что не могло не отразиться на темпах энергопотребления. Впрочем, госпрограмма к этому моменту прекратила действовать, и равняться на среднероссийские показатели всегда сложно.

В результате ввода ПГУ установленная мощность татарстанской генерации превысит 7 ГВатт

Тем не менее основные резервы в снижении энергоемкости региональной экономики он видит в строительстве и модернизации генерирующих мощностей. В настоящее время татарстанская генерация проигрывает в эффективности остальным из-за нехватки мощности, а растущие аппетиты предприятий удовлетворяются извне.

По его словам, в прошлом году потребление электроэнергии выросло почти на 10% — до 32 млрд кв.т/ч. При этом выросло и производство электроэнергии на 13% — 27 млрд кв.т/ч, но продолжает отставать от спроса.

— Сохраняется дефицит конкурентоспособной электрической энергии, который восполняется за счет перетоков из единой энергосистемы, — констатировал Альберт Каримов, добавив, что модернизация и ввод новых энергообъектов по-прежнему остается первоочередной задачей.

Выход из дефицитной ямы

Впрочем, дефицит мощности будет преодолен в 2025 году, спрогнозировал глава Минпромторга РТ. Выход на самодостаточность татарстанской энергосистемы он связывает с запуском в эксплуатацию Лемаевской ПГУ на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Лушниковской ПГУ на ПАО «Казаньоргсинтез». Первая прибавит дополнительную мощность в 495 МВт к 2022 году, вторая — в 284,4 Мвт к 2023 году. Таким образом, генерация укрепится еще на 1,2 Гвт, или принесет плюс 14% ко всей установленной мощности татарстанской энергосистемы. Заметный вклад внесет и пуск автономной генерации на КМПО.

— По существующей оценке, выход на полное обеспечение республики электроэнергией за счет собственной генерации ожидается в 2025 году, — сообщил Альберт Каримов.

В результате ввода ПГУ установленная мощность татарстанской генерации превысит 7 ГВатт.

Как ветром сдуло

Санкции ударили по альтернативной генерации. Как сообщил Альберт Каримов, итальянская Enel заморозила проект ветропарка мощностью 71 МВт в Чистопольском районе Татарстана, а датская Vestas отказалась от локализации оборудования.

— Сложившаяся ситуация отразилась на реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. С Enel мы уже были практически на стадии реализации проекта в Чистопольском районе. На сегодняшний день этот проект заморожен, — рассказал министр. — В настоящее время у нас есть отобранные инвесторами площадки с проведенными ветроизмерениями. Для продолжения работ мы планируем сосредоточиться в том числе на локализации, реализации своих проектов ветроэнергетического оборудования.

В продолжение темы развития традиционной генерации выступил член правления — управляющий директор ООО «СИБУР» Руслан Гиззатуллин

СИБУР доверит мощности ТГК-16

В продолжение темы развития традиционной генерации выступил член правления — управляющий директор ООО «СИБУР» Руслан Гиззатуллин. Главной его новостью стало сообщение о том, что управлять новыми мощностями станет ТГК-16.

— В настоящий момент готовится передача в эксплуатацию вновь вводимых генерирующих мощностей НКНХ и КОСа под управлением персонала ТГК-16. В результате мощность генерирующих активов СИБУРа достигнет более 3,2 ГВатт к 2024 году, — сообщил он.

На заседании правительства он подробно рассказал о стратегии развития группы компаний СИБУР. По его словам, сама структура очень разветвленная и находится в постоянном движении. За последние годы среднегодовая EBITDA выросла более чем в 3 раза, а объем годовых инвестиций — в 6 раз. Амбициозная инвестиционная программа не означает что компания останавливается на одном проекте.

В компании придерживаются политики по управлению эффективностью производства. Ключевым инструментом является разработка долгосрочных мастер-планов действий в достижении поставленных целей. Причем цель формируется на основе анализа бенчмарков. В компании придерживаются принципиального подхода сравнивать результаты не со своими прежними, а с лучшими мировыми практиками. В целевые ориентиры сводятся все ключевые метрики (т.е. расходные составляющие): производственные, технологические, экологические, — и выводится единая интегральная величина эффективности. Опираясь на исходные данные, в СИБУРе определяют, насколько недотягивают до лучших международных результатов. Для сокращения разрыва разрабатываются мероприятия, которые заносятся в мастер-план и контролируются.

Подобная практика сейчас внедряется на татарстанских предприятиях ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16». Потенциал энергоэффективности в НКНХ составляет 3 млрд рублей, сообщил Руслан Гиззатуллин. По оценке СИБУРа, совокупные резервы энергоэффективности трех предприятий вместе составляют более 6 млрд рублей. Перед этими предприятиями поставлена задача формирования мастер-планов до 2026 года. Ожидается, что они будут приняты советами директоров компаний в конце этого года.

В связи с вхождением в СИБУР татарстанской генерирующей компании ТГК-16 принято решение о создании на ее базе центра компетенций в области энергетики

Кроме того, СИБУР формирует в составе группы несколько центров компетенций. В связи с вхождением в СИБУР татарстанской генерирующей компании ТГК-16 принято решение о создании на ее базе центра компетенций в области энергетики. Предполагается оказание услуг по экспертизе, начиная от технических решений в области генерации тепла и пара.

КГЭУ: новые разработки, мегагранты и продолжение международного сотрудничества

2021 год в России был объявлен президентом Годом науки и новых технологий. Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурс на три мегагранта. Казанский государственный энергетический университет стал единственным в Татарстане вузом, выигравшим все три этих гранта. На стенде КГЭУ на ТЭФ-2022 было людно: тут показывали новые разработки (например, аэрогель — инновационный теплоизоляционный материал), обсуждали планы сотрудничества с крупными энергокомпаниями. Все три дня форума на своем стенде университет представляет новый научный проект Science Slam, в рамках которого ученые рассказывают доступным языком о современных научных тенденциях в сфере энергетики и о собственных исследованиях. Эдвард Абдуллазянов, ректор Казанского государственного университета, рассказал «Реальному времени», что вуз на форуме презентовал в том числе и работу по вышеупомянутым федеральным мегапроектам:

— Первый мегагрант, который мы выиграли, — ПСАЛ «Приоритет-2030». Мы вошли в число 106 вузов России с пятью стратегическими проектами: это самые перспективные темы, локомотивы работы нашего университета. Второй — «Наука и университеты» — на создание научно-образовательного центра мирового уровня. Мы создали такую лабораторию, ее руководителем стал итальянский ученый Умберто Берарди. Сейчас мы работаем дистанционно, у нас еженедельные совещания, работа идет по заранее согласованному плану. На это не повлияла и сложная геополитическая обстановка: он уже заверил, что продолжит с нами работать, у него много новых идей и возможностей. У нас и сейчас в постоянном режиме выходят совместные статьи в передовых мировых научных журналах. Сохранение возможности международной кооперации — огромный плюс для нашего университета. И наконец, третий большой проект — победа в открытом конкурсе по 218-му постановлению Правительства («Развитие кооперации российских вузов, научных учреждений и производственных предприятий»). В рамках этого проекта мы разрабатываем мобильные зарядные станции для электромобилей. Этими тремя большими направлениями работы мы очень гордимся: КГЭУ участвует не только в республиканских проектах, но и в крупнейших федеральных, что позволяет нам достойно выглядеть на фоне авторитетнейших технических вузов страны. Здесь, на ТЭФ-2022, мы представляем результаты нашей работы, а кроме того, участвуем в круглых столах, которые проводят наши энергетические компании. С ними мы постоянно активно работаем и в области научных проектов, и в сфере подготовки кадров. В деловой программе форума — круглые столы каждой из этих компаний, и на каждом из них наш университет — обязательный участник. Идет разговор о совместных перспективах и разработках. Поэтому здесь — очень хорошая точка соприкосновения, своеобразная встреча без галстуков. Площадка, которая позволяет встретиться представителю вуза и руководителю энергетической компании, обсудить вопросы сотрудничества и новых интересных совместных разработок!

Все три дня форума на своем стенде КГЭУ представляет новый научный проект Science Slam

«Мы сильно зависим от импорта»

Основной риск Игорь Левитин видит в сильной зависимости от импортного оборудования.

— Мы сильно зависим от импорта, и быстро мы не перейдем. Практически разрушены все логистические цепочки. Необходимо заново их налаживать, но надо полностью рассчитывать на свою промышленность, — призвал помощник президента России. — Эта сфера затрагивает жизнь каждого человека. Поэтому необходимо менять промышленную политику. Пока нужно создавать новые логистические цепочки для поставки оборудования. Но необходимо понимать, что в перспективе мы должны полностью эту сферу сделать отечественной.

Вместе с тем он был озадачен тем, что не все субъекты стремятся развивать энергоэффективные проекты. «Чем больше субъект экономит, тем больше передает — вот тут всегда дискуссия», — рассуждал он. Он предложил искать финансовые стимулы.

Основной риск Игорь Левитин видит в сильной зависимости от импортного оборудования

Не остался без его внимания и рост энергопотребления на фоне роста производства. «Увеличение потребления энергии — это хорошо или плохо? Хорошо, когда растет товар. Плохо, если растут потери», — рассуждал он, давая понять, что оценивать инициативы по повышению энергоэффективности нужно с точки зрения конкурентоспособности бизнеса.

Внедрение отечественных технологий — это вопрос национальной безопасности, cогласился Рустам Минниханов. По его словам, порядка 12% генерирующих мощностей сейчас работает на иностранном оборудовании и использует зарубежные программные продукты.

Подводя итоговую черту, президент Татарстана напомнил, что главная задача энергетики — обеспечение надежного и качественного энергоснабжения.