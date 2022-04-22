Давайте ШИТЬ дружно: в Татарстане планируют создать фэшн-коворкинг

Генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин — о том, как запустить шеринговый сервис для производителей одежды

Могут ли сотрудники компаний-конкурентов работать плечом к плечу? Да, если это выгодно каждому из предприятий и отрасли в целом. Для этого нужно только грамотно организовать шеринг индустриального объекта, уверен генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин. Своим видением создания производственных коворкинговых зон эксперт делится в авторской колонке для «Реального времени».

Для чего нужен производственный коворкинг

Мы традиционно работаем с промышленными предприятиями, которые размещаются у нас в индустриальном парке, и именно под этим углом смотрим на коворкинги. Мы понимаем, что сейчас шеринговая экономика активно развивается в самых разных форматах. К примеру, такие гибкие пространства могут быть полезны для производственных целей — для размещения не только «белых», но и «синих воротничков». То есть здесь мы видим возможность предоставлять услуги производственным компаниям.

Эта тема пока в самом начале обсуждения: опыта производственных коворкингов в России и мире пока мало, они специфичны и малы по масштабу. Например, есть пространства со столярным оборудованием, которое можно арендовать почасово.

Ниша только зарождается, но в ней есть большой потенциал, поскольку государство сейчас ведет активную работу по самозанятым, часть из которых занимается индивидуальным и мелкосерийным изготовлением различных изделий. На определенном этапе развития бизнеса им может потребоваться такое подспорье, как производственный коворкинг — технически оснащенное пространство, которое можно арендовать на нужное количество часов или дней.

Формат производственного коворкинга дает дополнительный стимул для развития бизнеса. С этой целью мы планируем создание центров коллективного пользования под отраслевую специфику. Так, сейчас на республиканском уровне прорабатываем возможность создания производственного коворкинга под легкую промышленность.

Айрат Гиззатуллин и его команда планируют запустить первый в Татарстане производственный коворкинг

Коворкинг в моде



В «Химграде» фэшн-сегмент никогда не был основным, но исторически сложилось, что несколько компаний, работающих с текстилем, у нас есть. Мы с коллегами из компаний-резидентов нашего индустриального парка анализируем потребность в таком продукте и смотрим, как можно объединить усилия на трех основных направлениях.

Необходима подготовка кадров, так как сегодня большой дефицит квалифицированных специалистов в сфере легкой промышленности — швей, операторов вязальных машин и других. В нашей стране эти профессии не считаются престижными, молодежь не идет учиться на эти специальности. Как результат, каждая компания готовит кадры самостоятельно, кто-то делает это более успешно, кто-то — менее. В любом случае, полностью закрыть потребность в кадрах пока не получается. На рынке образовалась такая ситуация, что компании жестко конкурируют за кадры, переманивают швей друг у друга. С одной стороны, это освоение новых подходов, которые практикует каждый работодатель, делает таких специалистов более универсальными и ценными на рынке. С другой — компании тратят большие средства на привлечение и удержание сотрудников. Однако при этом в любой момент может произойти срыв производственного плана, потому что конкурент предложил персоналу более высокую зарплату и увел к себе. В общем, это крайне нестабильная ситуация, требующая принципиально иных решений, чем просто переманивание сотрудников друг у друга. Тем более есть прогнозы, что спрос на работников легкой промышленности сейчас будет расти лавинообразно. Перед нами напрямую не стоит задача подготовки кадров, но производственный коворкинг может помочь ее решить. На базе совместного использования оборудования можно создать обучающий центр, где сотрудники компаний-производителей смогут научиться ключевым операциям в работе с новейшим оборудованием. Это не потребует нескольких лет, как при традиционной учебе в ПТУ. Здесь, скорее, будут инструктажи и практические курсы от нескольких часов до нескольких дней. Такой формат лучшим образом отвечает запросам рынка, ведь фактически каждый работник выполняет определенное количество операций и его достаточно обучить именно этим операциям, не тратя годы учебы на дополнительные навыки и теоретические знания. Минимизация затрат. Самостоятельная организация швейного производства требует больших стартовых затрат. Если предприятие или ИП занимается выпуском одежды, то ему требуется достаточно большое пространство для установки и эксплуатации оборудования. Помещение должно быть технически оснащено. Там свои требования по освещенности, вентиляции, электротехническим и другим моментам. И главное — это само оборудование, которое стоит дорого и нуждается в правильном обслуживании. Мы сейчас говорим не о швейных машинках, так как этот вопрос компании, как правило, способны решить самостоятельно. Тем более видов швейного оборудования много, и «Химграду» нет смысла закупать какие-то усредненные модели, которые кому-то из арендаторов подойдут, а кому-то нет. А вот, например, раскроечные станки, которые сегодня автоматизированы, высокоточные, очень производительные и очень дорогие — мы считаем, что есть смысл закупить и установить в общей зоне. Скорее всего, такое оборудование должен будет обслуживать отдельный оператор. К нему будут подходить представители арендаторов и давать ТЗ на раскрой, то есть приносить ткани, чертежи и образцы кроя, чтобы показать, что и как им нужно раскроить. Таким образом, операция будет выполняться под шеф-монтажом заказчика. В дальнейшем возможно обучение и аттестация собственных операторов из числа сотрудников компаний-арендаторов. Обслуживание и ремонт оборудования можно выделить отдельно. В условиях санкционного давления очевидно, что российские компании не будут иметь доступа к сервису, который зарубежные производители предоставляли раньше. Уже возникают проблемы с закупом запчастей, нужно срочное импортозамещение. Все идет к тому, что вопрос сервисного обслуживания решить можно будет только коллективно. Фактически, именно это и предлагается в производственном коворкинге. Бизнес занимается своими прямыми задачами, а оператор коворкинга — решает за арендаторов вопросы техобслуживания объекта недвижимости и оборудования в нем.

В «Химграде» есть несколько компаний-резидентов, работающих с текстилем

Кроме того, сфера сталкивается с перебоями сырья. Тут есть и логистические проблемы, и заморозка контрактов со стороны зарубежных производителей. В этой связи мы совместно с Минторгом РТ плотно работаем с поставщиками из СНГ, в частности с Узбекистаном. Мы наладили контакты в профильными текстильными объединениями и будем содействовать в доставке узбекских хлопковых тканей. Конечно, мы не планируем полностью заменить западное сырье среднеазиатским, но доля такой продукции заметно вырастет. Также повысится использование ивановского и турецкого текстиля. Объединение закупок тоже имеет экономически выгодную основу, поэтому коворкинг и здесь будет очень полезен своим арендаторам.



Перспективы развития производственного коворкинга

В широком смысле коворкинг — это технология, как правильно организовывать взаимодействие и совместно использовать рабочие ресурсы. Речь, конечно, не идет о том, что подобные производственные коворкинги заменят крупных fashion-производителей. Такой продукт рассчитан в первую очередь на кастомизированные компании с не очень большими объемами и на тех, кто сейчас находится в старте. По мере достижения масштаба они могут решать производственные задачи самостоятельно, и на их место придут другие стартапы.

В «Химграде» под производственный коворкинг уже готовится пространство порядка 3 500 кв. м

Проект промковоркинга пока на старте, но мы рассчитываем, что он заработает уже в течение 2022 года. Это будет пространство порядка 3 500 кв. м на первом этапе. Здание под него уже готовится, сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Перспективными отраслями под производственный коворкинг, помимо легкой промышленности, являются малое машиностроение, создание беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, электроника и элементы питания. Все это имеет серьезный потенциал.

В производственном коворкинге есть свои особенности, и арендаторы должны быть к ним готовы. Это творческая обстановка, подразумевающая отсутствие закрепленного рабочего места, высокая активность и открытость к общению. Также надо понимать, что здесь подразумевается технологическая открытость, готовность к сотрудничеству. Сюда же можно отнести совместную закупку или разработку программного обеспечения, потому что цифровизация поднимает эффективность любой производственной отрасли. То есть коворкинг позволит ускорить прогресс как отдельных компаний, так и всей сферы.

Айрат Гиззатуллин