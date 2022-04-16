Опрос предпринимателей: на какие каналы рекламы переориентировался ваш бизнес?

Мы разрабатываем и продаем SaaS-сервис учета финансов для предпринимателей. Рекламный бюджет в марте уменьшился в 2 раза, но не потому, что мы сокращаем расходы, а потому что снизилась деловая активность и отвалились несколько платных каналов лидогенерации — Google Ads, Facebook*, Instagram*.

Хотим тратить больше, но пока непонятно, куда именно. Стоимость лида в «Яндекс.Директ» выросла на 70%, потому что выросла активность конкурентов. Тестируем новые каналы, пробуем нащупать те, которые можно масштабировать.

Запустили рекламные кампании в «Яндекс.Дзен», пробуем разные подходы к лидогенерации в VK, начали активности в TenChat, Avito, других каналах. В течение недели запускаем несколько экспериментов в текущих каналах лидогенерации и пробуем новые источники трафика. Планируем до конца апреля вернуться к показателям января — февраля, динамика последних 2 недель положительная.