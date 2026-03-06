Интерес к подработке флористом в Татарстане вырос на 46%

Эксперты зафиксировали рост откликов и увеличение числа предложений в ряде регионов в 2025 году

Фото: Мария Зверева

По сравнению с 2024 годом в 2025 году пользователи из Татарстана стали откликаться на вакансии подработки флористом в преддверии 8 Марта на 46% чаще. Об этом «Реальному времени» сообщили эксперты «Авито Подработка».

Флористика относится к сегментам временной занятости с выраженной сезонностью. К началу весны нагрузка на цветочный ретейл увеличивается, что создает дополнительный спрос на исполнителей.

В 2025 году уровень вознаграждений за смену флористом различается по регионам. Самые высокие средние ставки зафиксированы в Москве — около 5 157 рублей за смену. В Московской области среднее предложение составило 4 291 рубль, в Самарской области — 4 247 рублей, в Санкт-Петербурге — 4 109 рублей, в Татарстане — 3 619 рублей за смену.

Одновременно с ростом откликов увеличилось и количество предложений о подработке в этой сфере. В Новосибирской области число вакансий выросло в 2,3 раза (на 129%) за год. В Крыму показатель увеличился на 82%, в Воронежской области — на 50%.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане на обучение жителей таким профессиям, как мастер по наращиванию ресниц, мастер маникюра и педикюра и флорист, направят 2,5 млн рублей.

Ариана Ранцева