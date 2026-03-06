Роскомнадзор оценил разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Ведомство назвало позицию антимонопольной службы исчерпывающей
Роскомнадзор заявил, что разъяснения Федеральной антимонопольной службы по вопросу размещения рекламы в Telegram являются исчерпывающими, пишет RT.
Ранее в ФАС сообщили, что публикация рекламы в мессенджере нарушает законодательство. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за такое размещение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
