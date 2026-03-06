Госкомитет РТ призвал обсудить льготные тарифы в туризме для участников СВО

Госкомитет по туризму обратился к объектам отрасли с предложением рассмотреть специальные условия

Фото: Максим Платонов

Государственный комитет Татарстана по туризму выступил с предложением рассмотреть возможность введения специальных условий для участников специальной военной операции и членов их семей.

В обращении отмечается, что в России уделяется особое внимание поддержке данной категории граждан. Подчеркивается, что опыт других регионов страны показывает востребованность льготных тарифов в сфере туризма среди участников СВО и их семей.

Госкомитет призвал руководителей туроператоров, санаториев, гостиниц, горнолыжных комплексов и других туристических объектов рассмотреть возможность предоставления льгот и разместить информацию об этом на своих ресурсах.

Ранее «Реальное время» писало, что министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова перечислила меры поддержки, которые предоставляются участникам СВО в Татарстане сверх предусмотренных федеральным законодательством.



Ариана Ранцева