Среди направлений, которые чаще всего страхуют предпринимательницы, лидирует розничная торговля

46% полисов оформляются в рознице, 11% — в кафе и ресторанах

Фото: Максим Платонов

Российские предпринимательницы чаще всего оформляют страхование бизнеса в сферах, наиболее подверженных внешним рискам. Об этом свидетельствует анализ статистики «СберСтрахование», который имеется в распоряжении «Реального времени».

Среди направлений, которые чаще всего страхуют женщины, лидирует розничная торговля — 46% договоров. Далее следуют кафе и рестораны (11%) и фермерские хозяйства (7%).

У мужчин структура приоритетов отличается. Чаще всего они оформляют полисы для защиты бизнеса в сфере торговли — 26%. На втором месте находится фермерство (20%), на третьем — перевозки пассажиров и грузов (7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным компании, в 2025 году из более чем 16 тыс. договоров малого бизнеса, заключенных в рамках комплексного продукта для этого сегмента, 39% оформили индивидуальные предприниматели. Треть из них — женщины. Полис покрывает риски, связанные с имуществом, финансами, сотрудниками, а также ответственность перед третьими лицами.

Основная часть договоров с предпринимательницами приходится на регионы с развитой инфраструктурой. В числе лидеров — Москва и Московская область (9%), Краснодарский край (5%), Иркутская область (4,3%), Воронежская область (2,6%) и Ростовская область (2,5%).

Ариана Ранцева