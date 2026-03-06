Песков высказался о поставках нефти, Иране и заявлениях Финляндии

В Кремле заявили о росте спроса на российские энергоресурсы из-за войны в Иране и подтвердили продолжение диалога с Тегераном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по вопросам энергетики, международных отношений и безопасности.

Он отметил, что заявления Финляндии о намерении разместить на своей территории ядерное оружие, по его словам, увеличивают уязвимость страны.

Песков также сообщил, что Кремль не раскрывает количественные данные о поставках российской нефти в Индию, объяснив это тем, что «слишком много недоброжелателей».

По его словам, Россия продолжает диалог с руководством Ирана и намерена поддерживать дальнейшие контакты.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия «была и остается» надежным поставщиком нефти и газа. Он добавил, что Москва фиксирует рост спроса на российские энергоресурсы на фоне войны в Иране.

Песков также отметил, что Индия и Китай руководствуются собственными национальными интересами. По его словам, Россия продолжает взаимодействовать с этими странами, в том числе в сфере торговли энергоресурсами.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия способна гарантировать стабильность всех поставок энергоресурсов в рамках действующих контрактов.

Ариана Ранцева