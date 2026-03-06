Новости общества

С улиц Казани за зиму вывезли более 1,5 млн тонн снега

13:38, 06.03.2026

В феврале вывезли 838 тыс. тонн, а за первые пять дней марта в городе уже выпало 40% от месячной нормы осадков

Фото: Динар Фатыхов

С начала зимы с улиц города вывезли более 1,5 млн тонн снега, на уборке работают 510 единиц техники и 574 рабочих, сообщает мэрия.

С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 1,5 млн тонн снега. Из этого объема 838 тыс. тонн были вывезены в феврале. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства.

По данным ведомства, за первые пять дней марта в городе уже выпало 40% от месячной нормы осадков.

В работах по очистке тротуаров и остановок от снега, а также по их обработке противогололедными материалами задействованы 510 единиц специализированной техники и 574 рабочих.

Ранее «Реальное время» писало, в Татарстане ожидаются снег и метели в выходные.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

