Татарстанцу вернули зрение после отравления индонезийским вином с метанолом

11:53, 06.03.2026

На 10-й день терапии пациент почти полностью восстановил зрение

Фото: взято из телеграм-канала "Городская клиническая больница №7"

В Городской клинической больнице №7 им. М.Н. Садыкова в Казани сообщили о восстановлении зрения у пациента после отравления метанолом, сообщила пресс-служба больницы.

Мужчина почувствовал ухудшение состояния после употребления алкоголя в Индонезии. Позже он обратился к врачам из-за потери зрения.

Химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови. Пациенту провели антидотную терапию, гемодиализ и консультации специалистов.

На третий день лечения появились первые признаки восстановления зрения. К 10-му дню зрение почти полностью вернулось.

Ранее «Реальное время» писало, что в РКБ Татарстана удалили крупную липому на лице пациента.

Ариана Ранцева

