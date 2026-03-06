Татарстанцу вернули зрение после отравления индонезийским вином с метанолом
На 10-й день терапии пациент почти полностью восстановил зрение
В Городской клинической больнице №7 им. М.Н. Садыкова в Казани сообщили о восстановлении зрения у пациента после отравления метанолом, сообщила пресс-служба больницы.
Мужчина почувствовал ухудшение состояния после употребления алкоголя в Индонезии. Позже он обратился к врачам из-за потери зрения.
Химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови. Пациенту провели антидотную терапию, гемодиализ и консультации специалистов.
На третий день лечения появились первые признаки восстановления зрения. К 10-му дню зрение почти полностью вернулось.
Ранее «Реальное время» писало, что в РКБ Татарстана удалили крупную липому на лице пациента.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».