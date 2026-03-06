Татарстанцу вернули зрение после отравления индонезийским вином с метанолом

На 10-й день терапии пациент почти полностью восстановил зрение

В Городской клинической больнице №7 им. М.Н. Садыкова в Казани сообщили о восстановлении зрения у пациента после отравления метанолом, сообщила пресс-служба больницы.

Мужчина почувствовал ухудшение состояния после употребления алкоголя в Индонезии. Позже он обратился к врачам из-за потери зрения.

Химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови. Пациенту провели антидотную терапию, гемодиализ и консультации специалистов.

На третий день лечения появились первые признаки восстановления зрения. К 10-му дню зрение почти полностью вернулось.

Ариана Ранцева