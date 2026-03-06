В Казани задержаны рейсы в Сочи и Краснодар

По данным онлайн-табло, изменения касаются направлений в Сочи и Краснодар, а также обратных рейсов в столицу Татарстана

В Казани задерживаются шесть рейсов на вылет и прилет по направлениям Сочи и Краснодар. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Согласно расписанию, рейс в Сочи, запланированный на 11:50, перенесен на час. Вылет в Краснодар задержан на два часа. Рейс в Сочи с отправлением в 20:25 перенесен на 1:20 следующего дня. Также на семь часов позже вылетит самолет в Минеральные Воды.

Изменения коснулись и прилетов в Казань. Два рейса из Сочи прибудут в 00:20 и 20:20 вместо 19:25 и 19:40. Самолет из Краснодара прилетит с задержкой на два часа. Также задерживаются рейсы на прилет из Душанбе, Стамбула и Минеральных Вод.

В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживаются 23 рейса. Аэропорт Сочи сегодня не закрывался. Утром вводились ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика.

Ариана Ранцева